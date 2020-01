Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e ben ritornati dell’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con informazioni dall’Italia e dal mondo è salita 41 il numero delle vittime delle coronavirus in Cina i casi accertati nel paese sono 1300 il contagio in Europa con tre pazienti conclamati in Francia un conto programma di emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia 3 Malesia la Cina tempo di far fronte con tutti i mezzi all’epidemia oggi capodanno lunare saranno bandite manifestazioni 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia la città pulita il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordine misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti su treni aerei autobus Apuana si costruisce un nuovo ospedale è stato limitato il traffico automobilistico è in carcere militare iraniano chegennaio attivo il sistema missilistico antiaereo provocando l’abbattimento di un po’ in ucraino appena Decollato da tirano incidendo le 176 persone a bordo lo ha detto il ministro degli Esteri Mohamed zarif in un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel anche giustificato le proteste popolari Milano dopo l’abbattimento del Boeing la gente ha avuto ragione a protestare perché ha perduto familiari e amici ultimi fuochi ieri sera della Campania per oggi silenzio elettorale alla vigilia del voto di domani in Emilia Romagna in Calabria il centrodestra tenta la scalata in Calabria ma soprattutto in Emilia Romagna da dove Salvini con meloni Berlusconi al fianco promette Vittoria lo strato del governo Conte Bonacini ha chiuso la campagna a Forlì davanti a 5000 persone non ci abbassiamo mai alla macchina del fango Zingaretti nel Cosentino elogia le sardine dice mettiamo il Turbo al governo crimine butta da capo politico del MoVimento 5 Stelle Cesena non è un voto sul governo non riguarda la sua sopravvivenza nella mia dice Conte tragedia nella tarda serata di ieri in un’abitazione di via della Villa Villazzano sobborgo di Trento un’anziana di 80Maria Teresa Galante è morta dopo essere rimasta intrappolata tra le fiamme divampate nella tua camera da letto la badante della vittima invece è quanto risulta vive nella stessa palazzina al piano superiore riuscite a mettersi in salvo dopo aver allertato i pompieri che abbiamo al momento del prelievo medio dell’irpef su lavoratori autonomi è nettamente superiore a quello in capo ai dipendenti e pensionati lo rileva la cgia Secondo i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2018 Infatti IRPEF media versato dai lavoratori autonomi e di €5091 quella dei lavoratori dipendenti di 3927 quella dei pensionati di 3047 I primi pagano il 30% in più all’anno rispetto ai dipendenti e 67% dei pensionati e dopo 3 anni si inverte la tendenza dei consumi di frutta e verdura Che nel 2019 sono diminuiti del 3 % arrivando a 8 miliardi e mezzo di chili e quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulla base dei dati cerchioni in occasione del vitamine dei organizzato in occasione del Picco dell’influenza il consumo procapite segna la Coldiretti è sceso sotto la soglia minima di 400tutte verdure da mangiare nel corso della giornata come raccomandato dal osservatorio Mondiale della sanità un dato ancora più allarmante se si considera consumare meno tutte verdura sono soprattutto bambini e adolescenti che sono sotto la metà del fabbisogno giornaliero con lo stesso stabilimento al top con oltre 7 milioni e mezzo di visitatori seguito dagli Uffizi con 4,4 milioni di ingressi ed agli scavi di Pompei con circa 4 mila presenze 160.000 in più su 2018 la top ten dei musei e dei parchi archeologici statali regala nel 2019 conferme e novità ad esempio il boom della Galleria nazionale delle Marche che registra un più 36,8% e sale di 7 posizioni al ventiseiesimo posto risultati straordinari per il ministro Franceschini che sottolinea ora avanti sul percorso dell’Innovazione sport per chiudere lo spagnolo Rafa Nadal testa di serie numero uno si è qualificato per gli ottavi di finale dell’australian Open battendo il connazionale Pablo Carreno per 61 62 qualificati anche domenicamoringa Grazie l’abbandono del suo avversario John Isner in campo femminile eliminata l’unica italiana rimasta in gara Camila Giorgi avanti con la rumena ex numero uno del mondo che ha battuto 6-1 6-4 la calda Yulia putintseva E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e di buon pomeriggio in compagnia dei nostri programmi restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa