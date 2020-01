Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio è salito a 41 il numero delle vittime delle coronavirus in Cina e casi accertati nel paese sono 1300 il contagio sbarca in Europa con tre denti conclamati in Francia Hong Kong programma di emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia e tre in Malaysia faccina tenta di far fronte con tutti i mezzi all’epidemia oggi capodanno lunare saranno bandite feste manifestazioni 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia è la città proibita il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordinate misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti su treni aerei e autobus avn si costruisce un nuovo ospedale ed è stato limitstraffico automobilistico è in carcere militare iraniano che il 8 gennaio È attivo il sistema missilistico antiaereo provocando l’abbattimento di un Boeing ucraino appena Decollato da Teheran uccidendo le 176 persone a bordo lo ha detto il ministro degli Esteri Mohammad javad zarif in un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel zerif anche giustificato le proteste in Iran dopo l’abbattimento del Boeing agente avuto ragione proprio stare perché ha perduto familiari ed amici ultimi fuochi ieri sera della campagna per le regionali oggi silenzio elettorale alla vigilia del voto di domani in Emilia Romagna in Calabria il centrodestra tenta la spallata in Calabria ma soprattutto in Emilia Romagna dove Salvini con meloni e Berlusconi al fianco permette Vittoria e lo sfratto al Conte Bonaccini ha chiuso la campagna Forlì davanti a 5000 persone il segretario del PD Zingaretti nel Cosentino ha elogiato il movimento delle sardine non si tratta di un votosopravvivenza del mio governo ha detto il premier Giuseppe Conte nella cronaca tragedia ieri sera in un’abitazione in via della Villa Villazzano al sobborgo di Trento un’anziana di 89 anni è morto dopo essere rimasta intrappolata tra le fiamme divampate nella sua camera da letto la badante della vittima invece che a quanto risulta vive nella stessa palazzina al piano superiore è riuscito a mettersi in salvo dopo aver allertato i Ponti Sporting chiusura calcio è Serie A quest’oggi tre anticipi della ventunesima di campionato Si parte con Spal Bologna alle 15 poi alle 18 Fiorentina Genoa e a seguire questa sera Atalanta 20:45 è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa