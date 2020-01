Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione che brilla Luigi in studio cresce l’emergenza virus in Cina il bilancio delle vittime è salito 41 i casi accertati nel paese sono 1300 il contagio sbarca anche in Europa con tre pazienti conclamati in Francia Hong Kong proclaman emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia 3 in Malaysia faccina tenta di far fronte con tutti i mezzi all’epidemia di capodanno lunare saranno bandite feste e manifestazioni 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia è la città proibita il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordinate misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti su treni aerei e autobus Apuane si costruisce un nuovo ospedaleè stato limitato il traffico automobilistico Cambiamo argomento parliamo di fisco il prelievo medio dell’irpef sui lavoratori autonomi e partite IVA è nettamente superiore a quello dei dipendenti ai pensionati lo rileva la cgia Secondo i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2018 Infatti IRPEF media versata dei Lavoratori autonomi e di €5091 quello dei lavoratori dipendenti di €3927 e quella dei pensionati di €3047 I primi pagano il 30% in più all’anno rispetto ai dipendenti e il 67% dei pensionati dopo 3 anni si inverte la tendenza dei consumi di frutta e verdura Che nel 2019 sono diminuiti del 3 % arrivando a 8 miliardi e mezzo di chili è quanto emerge da una proiezione della pirati sulla base dei dati c.so in occasione del vitamina dei organizzato in occasione del Picco dell’influenza il consumo procapite Segnala la Coldiretti è sceso sotto la soglia minima di 400 g di fruttada mangiare nel corso della giornata come raccomandato dall’oms un dato ancora più allarmante se si considera che a consumare meno frutta e verdura sono soprattutto bambini adolescenti con quantità che sono sotto la metà del fabbisogno giornaliero lo sport in chiusura tennis lo spagnolo Rafa Nadal testa di serie numero uno si è qualificato per gli ottavi di finale dell’australian Open battendo il condizionale Pablo Carreno per 61 62 qualificati anche Dominic thiem Gael Monfils e stan Wawrinka Grazie all’abbandono del suo avversario Gianni Isner in campo femminile eliminata italiana rimasta in gara Camila Giorgi avanti anche la rumena Simona halep ex numero uno del mondo che ha battuto 6-1 6-4 la kazaka Yulia putintseva è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

