Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio il sale il bilancio delle vittime del coronavirus in Cina 41 morti accertati 1300 casi questi numeri il conteggio intanto sbarca anche in altri pazienti conclamati in Francia Hong Kong ha proclamato l’emergenza accertati 4 casi anche in Australia 3 in Malaysia pagina 30 di fronte con tutti i mezzi e l’epidemia oggi capodanno lunare chiuse tutte le manifestazioni bandite le feste 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia è la città proibita il cordone sanitario è stato esteso riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordinate misura livello nazionale per identificare i casi sospetti Sui treni aerei e autobus Apuane sarà realizzato unaospedale da 1300 posti oltre a quello già in fase di costruzione elezioni regionali Emilia Romagna in Calabria si preparano al voto i cittadini domani per il rinnovo dei consigli regionali elezioni governatori nella giornata di silenzio elettorale Salvini affittato prima li mandiamo a casa domenica poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo tasse sbarchi e manette queste le sue parole mi governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini punta la lezione i nostri avversari hanno cantato vittoria troppo presto l’emilia-romagna stupida in Calabria la candidata del centrodestra Jole Santelli di sentire un buon vento mentre sto avversario Pippo Callipo lancia un appello più votiamo e meno Peserà il voto clientelare e la presidente della CEI il cardinale Gualtiero Bassetti e incontra i giornalisti a Perugia criticare va bene ma questo distruttivismo no Se a qualcuno non piace questo papà lo dica perché è libero di scegliere altre strade Scusate lo sfogo ma l’obiettivo di tutti deve essere quello dirisposte per il bene della chiesa e dell’umanità queste le parole di Bassetti nello sport Trionfo azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo donne cutroni prima davanti a bassino e Brignone quarta shifrin in Bulgaria podio tutto azzurro bissando il podio italiano nel femminile già visto il 14 gennaio 2018 nella discesa di Bad Kleinkirchheim per la ventottenne Valtellinese curtoni è la prima vittoria in carriera il quarto podio individuale è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguo di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa