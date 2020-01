Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio torniamo in Cina dove si aggrava il bilancio dell’emergenza coronavirus il numero delle vittime è salito a 41 i casi accertati sono 1300 Ci sono casi anche fuori confine come in Europa tre in Francia Hong Kong proclama all’emergenza accertati 4 casi invece in Australia Train Malaysia cerca di far fronte all’emergenza e ha bandito le feste e le manifestazioni per il Capodanno lunare 13 gita sono state isolate la Grande Muraglia è la città proibita sono chiuse il cordone sanitario è stato esteso e adesso riguarda 56 milioni di persone non si possono vendere pacchetti turistici per la Cina ordinate chiusura livello nazionale per identificare i casimetti su treni aerei e autobus la città di VN il focolaio si prepara a far fronte all’emergenza si stanno costruendo ben 2 ospedali Cambiamo argomento e arriva la posizione dell’Associazione Nazionale magistrati sulla riforma del processo penale è Brutale l’idea di stabilire tempi rigidi per la durata dei processi c’è una sorta di messa in mora Che significa essere del tutto sganciati dalla realtà i tempi del processo non dipendono dal singolo magistrato ma dallo scrupolo con cui vengono accertati Fatti questa è la posizione dei magistrati rnm l’idea di sanzioni disciplinari che colpiscono I magistrati che sforano i tempi previsti per la durata dei processi è irricevibile da ogni punto di vista sulle caso Banca Popolare di Bari un nuovo soggetto a capitale misto pubblico-privato che raccolga sotto disse non solo la popolare ma anche altri istituti di credito di piccole dimensioni del Sud questa l’ipotesi previstadal decreto in fase di conversione in Parlamento si sta delineando proprio in questi giorni per dar vita a un polo bancario in grado di stare da solo sul mercato e prevenire la crisi degli istituti minori la controllata da Mediocredito centrale avrebbe vertici autonomi specializzati nella guida di banche commerciali a prendersi a fusioni con altri gruppi lo sport in chiusura parliamo di sì perché in Bulgaria sulle piste di bansko è andato in scena una tripletta italiana un podio tutto azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo femminile in prima davanti abbassino ea Brignone solo quarta alla shifrin vincitrice della discesa di ieri un podio tutto azzurro che non si vedeva dal 14 gennaio del 2018 discesa di Bari Kleinkirchheim per la ventottenne Valtellinese curtoni è la prima vittoria in carriera ed il quarto podio individuale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa