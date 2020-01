Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale con una buona serata dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione andiamo in Cina il presidente XIII Infine dopo aver cercato di infondere fiducia la popolazione cinese ammesso che la situazione è grave e l’epidemia delle coronavirus accelera sigin Ping ha parlato in una riunione del comitato permanente dei vertici del politburo Intanto è salito a 41 il numero delle vittime 1100 i casi accertati tre pazienti conclamati in Francia Hong Kong proclaman emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia Train Malaysia oggi capodanno lunare saranno le feste manifestazioni 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia è la città proibita il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone stopmisure per identificare i casi sospetti su treni aerei e autobus abone si costruisce un altro ospedale da 1300 posti oltre a quello già in fase di costruzione elezioni regionali in Emilia Romagna in Calabria si vota domani per il rinnovo dei consigli regionali e per eleggere i nuovi governatori nella giornata di silenzio elettorale quest’oggi Salvini ha twittato rimandiamo a casa domenica poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo ha scritto su Twitter il governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini punti alla rielezione i nostri avversari hanno cantato vittoria troppo emilia-romagna II stupirà ha detto in Calabria la candidata del centrodestra Jole Santelli dice di sentire un buon vento mentre il suo avversario Pippo Callipo lancia un appello più buttiamo e meno Peserà il voto clientelare nella cronaca ai cadaveri di due persone un uomo e una donna entrambi i rumeni sono stati trovati in un’abitazione di Ceglie Messapicaaccanto al corpo dell’uomo è stato trovato un coltello i contorni della vicenda sono ancora poco chiari Potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio o di duplice omicidio Sporting chiusura Trionfo azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo donne a bansko in Bulgaria le azzurre hanno fatto tripletta hanno vinto Elena curtoni Marta bassino e Federica Brignone rispettivamente Prima e terza al traguardo Intanto in Serie A 21esima giornata in campo fiorentina-genoa poi a seguire torino-atalanta è tutto della redazione buon proseguimento di ascolto

