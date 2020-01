Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio in Cina la situazione si aggrava per il coronavirus è intervenuto anche il presidente cinese XI Jin Ping che ha provato a infondere fiducia la popolazione cinese La situazione è grave l’epidemia del coronavirus accelera ha parlato in una riunione del comitato permanente dei vertici del politburo Intanto è salito a 41 il numero dei morti 1300 i casi accertati Ci sono casi conclamati anche in Francia sono tre Hong Kong ha proclamato lo Stato d’emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia 3 in Malaysia in Cina oggi è capodanno lunare ma sono bandite le feste e le manifestazioni 13 Città sono state isolate chiusa e la Grande Muraglia e la città proibita il cordone sanitario è stato esteso a56 milioni di persone stop ai turisti non si può viaggiare Verso la Cina sono attive misure per identificare i casi sospetti sul treni aerei e autobus abone sono in fase di costruzione Due ospedali portiamoci Livia in seguito al blocco dei terminal del golfo della Sirte e della chiusura di valvole in due oleodotti in posta da forze del generale Khalifa haftar la produzione di petrolio È caduta da oltre un milione e duecentomila barili al giorno a 320000 barili e dal 23 gennaio vi è stata una perdita cumulata di produzione di quasi 4 milioni di barili l’ho reso Noto un bollettino pubblicato su Facebook dalla no che la compagnia petrolifera Nazionale Libica il danno economico di oltre 256 milioni di dollari in rana è stato portato in carcere il militare che Lotto gennaio attivo il sistema missilistico antiaereo provocando l’abbattimento di un Boeing ucraino appena DecollatoSei grande uccidendo le 176 persone a bordo lo ha detto il ministro degli Esteri Mohammad javad zarif è in un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel tariffa anche giustificato le proteste popolari miran dopo l’abbattimento del Boing la gente ha avuto ragione a protestare perché ha perduto familiari ed amici ha detto il ministro degli Esteri iraniano lo sport in chiusura trionfo delle azzurre nello sci nella discesa libera femminile di Coppa del Mondo a bansko in Bulgaria podio tutto azzurro Elena curtoni Davanti a Marta bassino e a Federica Brignone nelle calcio Serie A in campo Fiorentina e Genoa a seguire torino-atalanta è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa