Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 20:10

romadailynews radio giornale cronaca Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione La commissaria Europea alla salute Stella kyriakides ha convocato per lunedì una riunione del comitato per la sicurezza sanitaria dell’Unione Europea il presidente cinese XI Jin Ping ammesso che la situazione è grave e l’epidemia del coronavirus accelera sono 41 Intanto le vittime accertate 1300 i casi tre pazienti conclamati in due stanno bene secondo i medici Hong Kong proclama un’emergenza accertati 4 casi in Australia 3 Malaysia oggi in Cina il Capodanno lunare ma sono state bandite le feste e le manifestazioni 13 Città sono isolate chiuse la Grande Muraglia e la città proibita cordone sanitario per 56 milioni di persone Stoppa il viaggio in Cina identificazione dei casi sospetti sul trenoautobus Apuane si costruiscono Due ospedali Emilia Romagna e Calabria si preparano al voto domani per il rinnovo dei consigli regionali elezione dei nuovi governatori nella giornata di silenzio Salvina twittato prima li mandiamo a casa domenica poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo ha scritto su Twitter Bonacini punta alla rielezione i nostri avversari hanno cantato vittoria troppo presto in Calabria la candidata del centrodestra Jole Santelli dice di sentire un buon vento mentre il suo avversario Pippo Callipo lancia un appello più buttiamo in meno Peserà il voto Chi è Beppe Grillo invece annunciato l’annullamento delle prossime date del suo tour era piattista in partenza a febbraio devo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date le mie prossimo turno per un problema nel notturne che non mi sta permettendo di riposare elaborare correttamente a breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e tra degenza e convalescenza non sono in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italiascritto su Facebook Grillo Sport Trionfo azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo donne a bansko in Bulgaria le azzurre hanno fatto tripletta ha vinto Elena curtoni Davanti al tabacchino e a Federica Brignone 3 italiane sul podio nello sport calcio Serie A Il Bologna ha battuto la Spal per 3 a 1 nel primo anticipo di quest’oggi in campo questa sera torino-atalanta è tutto della redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa