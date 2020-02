Ultime Notizie Roma del 25-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale martedì 25 febbraio sale a 7 morti e 231 contagi il bilancio delle coronavirus in Italia 173 casa inseriscimi Lombardia 33 casi è una vittima in Veneto sotto casa in Emilia Romagna 3 in Piemonte nel Lazio 1 in Alto Adige test su una donna di Bergamo a Palermo positivo un medico italiano in vacanza a Tenerife controlli su un’altra italiana in Cile per italiani che non sono voluti sbarcare le Mauritius che imponevano la quarantena la paura svuota intanto recita del Norditalia Stop per molti treni da corsa di accaparramenti nei supermercati rincari record sul web più disdette nelle città d’arte e al via da oggi nella sede della protezione civile le riunioni del comitato dei ministri governatori per fronteggiare l’emergenza coronavirus Palazzo Chigi ieri sera ha parlato di piena soddisfazione dicolavoro dei governatori dopo che il premier aveva annunciato di essere pronta misure per comprarne le prerogative se il coordinamento tra i vari sistemi sanitari non conterrà i contagi Oggi intanto missione a Roma che si dice profondamente preoccupata un ottantenne ricoverato durante la quarantena della Diamond è morto oggi in Giappone portando a quattro le vittime del contagio di virus sulla nave da crociera altri 60 morti Intanto ti contano in Corea del Sud 508 nuovi contagi 71 vittime in Cina 2:30 avverte di prepararsi una potenziale pandemia Trump chiede al congresso altri due miliardi e mezzo di dollari al bilancio americano per batteri virus uno dei quadri da dedicare allo sviluppo di un vaccino le borse mondiali crollano sull’emergenza coronavirus solo ieri bruciati 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione Milano maglia nera meno 5 4% crolla anche Parigi ameno 406 Wall Street mai così male dal 2018 in picchiata reputazione del petrolio a meno 5 % oro in massimi da 7 anni stamani trovi un’apertura per te3,6 per cento Shanghai c’è del 117 tamper imbarazzo Seul che cambiamo argomento 30 persone sono rimaste ferite dopo che un 29enne tedesco ubriaco ha travolto la folla con la sua auto durante corteo di carnevale volkmarsen nell’ansia anche alcuni bambini fra i 7 feriti gravi la pulizia parla di un gesto intenzionale Non esclude l’attentato mai fermato non è noto come terrorista annullate percorso tutte le sfilate nella regione è stato giudicato colpevole per due capi di imputazione su 5 atto sessuale criminale di primo grado stupro di terzo grado per aver detto di non colpevolezza l’aggressione sessuale predatoria avrebbe potuto comportare anche ergastolo Light produttore cinematografico rischio invece fino a 25 anni di prigione torta stasera la terza giornata d’andata degli ottavi di finale di Champions League con il Napoli che ho il Barcellona in campo alle 21 anche Chelsea swagen domani la Juventus in casa degli One oggi vertice alcuni sulla gestione dell’emergenza coronavirus nel mondo dello Sport basket ieri commosso omaggio a Kobe Bryantcasa dei Los Angeles Lakers la Vedova Venezia ha fatto causa alla società proprietaria dell’elicottero era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa