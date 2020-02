Ultime Notizie Roma del 25-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in Sud sale a 7 morti e 231 contagi bilancio del coronavirus in Italia 173 casi seguiti in Lombardia 33 case una vittima in Veneto 18 casino Emilia Romagna Trentino Monte nel Lazio 1 in Alto Adige sono zona di Bergamo a Palermo negativi se tamponi della Val d’Aosta positivo medico italiano in vacanza a Tenerife controlli su un’altra italiana in Cile rientrati italiani che non sono voluti sbarcare alle Mauritius che impone la quarantena la paura svuota Intanto le città del nord Italia Scozia per molti treni di corsa Gli accaparramenti nei Supermarket rincari record sul web pioggia di disdette nelle città d’arte con diversi paesi che sconsigliano viaggi fermate le riprese di Mission Impossible previste a Venezia è arrivata oggi nella sede della protezione civile le riunioni del comitato dei ministri governatori per fronteggiare l’emergenza coronavirus Palazzo Chigi ieri seradi piena soddisfazione di Conte per il lavoro dei governatori dopo che il premier aveva annunciato di essere pronta misure per comprarne le prerogative se il coordinamento tra i vari sistemi sanitari non conterrà i contagi speranza oggi gli omologhi degli stati vicini è sempre oggi attesa a Roma la missione dello MS che si dice profondamente preoccupata un ottantenne ricoverato durante la quarantena della Diamond è morto oggi in Giappone da quattro le vittime del contagio di crona di rosso sulla nave da crociera altri 60 casi è morto intanto si contano in Corea del Sud 508 nuovi contagi 71 vittime in Cina lo hai messe avverte di prepararsi a una potenziale pandemia Trump chiede al congresso altri due miliardi e mezzo di dollari al bilancio americano per combattere il virus uno dei quali da dedicare allo sviluppo di un vaccino le borse mondiali crollano sull’emergenza solo ieri bruciati 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione Milano maglia nera almeno cinque 4% crolla anche Parigi a meno 4,6 Wall Street mai così male dal 2018 in picchiatadel petrolio meno 5 % oro i massimi da 7 anni stamani crolli un’apertura per Tokyo meno 3,6% Shanghai c’è del 117 tenta il rimbalzo steud coronavirus abbiamo sentito anche il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole non dipenda il coronavirus il caldo insolventi giorni di certo non aiuta a fronteggiare un altro buon motivo per pensare non si è più al nostro pianeta come ormai da tempo si va anche Greta e poi che altro mi pertinente che di simile non certamente tanto è solo il qualunquismo l’approssimazione all’incompetenza relativo al conto di più chi dimentica con l’articolo 32 della Costituzione che la salute è fondamentale diritto dell’individuo ma anche un interesse del Parische è come dire abbiamo tutto il diritto di curarsi e abbiamo del fare tutti tra i molti altri il dovere di scongiurare il diffondersi dei germi patogeni questo scherzo temporanei isolamento e qualche minuto anche questo essere sostituito anche questo è pensare oltre che noi stessi a chi ci circonda Carabinieri del Ros di Catania azzanese ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 indagati nell’ambito di indagini su 23 omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni 80 2007 tra i casi dell’operazione toro ci sono anche un triplice omicidio tre casi di Lupara bianca di Angelo Santapaola de Nicola 16 30 persone sono invece rimaste ferite dopo che metti novembre tedesco ubriaco ha travolto la palla col flauto durante un corteo di carnevale a Marte nel Lazio anche alcuni bambini tra i feriti gravi la polizia parla di gesto intenzionale Non esclude l’attentato ma è fermato non è noto come terrorista annullate per preparazione tutte le sfilate nella regione è questa era l’ultima notizia buon proseguimento dilinea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa