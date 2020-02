Ultime Notizie Roma del 25-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus Conte un focolaio si È diffuso per con ospedale non ha seguito i controlli 7 morti 231 conteggiati in Italia il 90% dei casi tra Lodi Cremona e Pavia positiva naturista bergamasca Palermo primo casalsud le persone decedute erano persone con situazione clinica compromessa un italiano positivo a Tenerife si delineano le responsabilità della diffusione del virus i sospetti sul ospedale di Codogno Borrelli non ci sono nuovi focolai scontro con te Fontana sull’autonomia delle regioni sentiamo il premier Conte anche ormai è noto anche c’è stato una gestione a livello della struttura ospedaliera non del tutto proprio quando protocolli quelli studenti si raccomandano in questi casiquesto sicuramente ha contribuito alla diffusione lo MS preoccupano mento dei contagi in Italia non c’è pandemia ma dobbiamo essere preparati la conferenza stampa del direttore generale dell’organizzazione Mondiale della sanità Pedro sabato non ghebreyesus sull’epidemia di coronavirus gli improvvisi aumenti di case in Italia nella Repubblica islamica dell’Iran e della Repubblica di Corea sono profondamente preoccupanti non possiamo parlare ancora dipende mi ha detto ma solo di epidemia perché anche se l’allerta è alta non c’è ancora una diffusione del coronavirus su larga scala livello mondo ha detto il direttore stop ai treni sulla linea convenzionale Milano Piacenza per i controlli sanitari legati al coronavirus con cancellazioni e forti rallentamenti per i treni in circolazione la sospensione del traffico sulla Milano Piacenza fermano le ferrovie si è resa necessaria per controlli sanitari attività precauzionali di sanificazione dei locali tecnici nell’ambito della stazione di Casalpusterlengo daigestisce una parte del traffico della linea è stato un incubo volti scuri malcontento e rabbia per i 40 turisti italiani arrivati a Fiumicino con un volo Alitalia da Mauritius nell’Oceano Indiano non è giusto abbiamo subito una vessazione fuori dal comune un disagio assurdo non capiamo Perché solo noi Lombardi e veneti non siamo scesi a Maurizio Perché solo noi e gli altri sono stati con noi Sul volo quindi sono contagiati anche loro dal prof dicono l’ha già alcuni ragazzi il gruppo composto da persone provenienti da Lombardia e Veneto faceva parte dei 212 passeggeri arrivati nella capitale dell’arcipelago che abbiamo decisamente argomento parliamo di scuola ANIEF incontra il ministro dadone sul memorandum della pia proposte per scuola università ricerca AFAM le parole del Presidente della mia se Marcello Pacifico anticipato nella della delegazione della CISL al tavolo come vanno nel pubblica amministrazione ha presentatosei richieste specifiche Ibiza Ovviamente per settore per settore turismo nella scuola docente educativo e ATA ma anche per il personale e le accademie e dei conservatori dell’università della ricerca e questa è una novità perché la guardo un po’ di tutti i settori che riguardano il personale del comparto istruzione e ricerca e questa richiesta sono state asportate soprattutto intrecciate linee guida da una parte quella sulla formazione sul reclutamento sugli organici senza però dimenticare evoluzione è la necessità di rivedere i profili professionali dove già presso la la prima cosa più importante da fare è ovvia evidente quello di andare a riparareandando a ad attaccare pesantemente questa supplenti Greta della nostra squadra di nascita della ricerca andare a vedere di andare a utilizzare tutti i capelli perfettamente ancora oggi esistenti o di crearne dei nomi per assorbire tutti i tre cariche come anche nella ricerca personale ATA ricercatori non abbiamo più di 30 diversi sono assai è molto importanti che devono essere definite all’interno di un contratto prossimo contratto per le quali sono

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa