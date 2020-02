Ultime Notizie Roma del 25-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’ Italia e dal mondo altre quattro vittime col coronavirus ora sono sette tutti anziani e con patologie pregresse e salgono anche i contagiati arrivati a quota 230 Ma gli ultimi dati positivi si sono registrati tutti nelle zone rosse oppure in zone collegate non ci sono quindi per ora nuovi focolai lo MS preoccupata per l’improvviso aumento dei casi il capo della protezione civile Angelo Borrelli Prova ad abbassare la tensione mentre si moltiplicano le disdette di turisti stranieri e per alcuni stati il Bel Paese diventa una meta da sponsilli Siamo un paese sicuro dice è risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza Ieri è ricoverata in ospedale per controlli dopo avere mostrato sintomiIl problema è che il presidente del consiglio non conosce i protocolli e getta la palla in tribuna per coprire delle palle di Nantes che di un sistema di Protezione Civile Nazionale io non sta dando un tipo di risposta ai problemi organizzativi e gestionali che avrebbero dovuto prevedere predisporre così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio gallera ad Agorà Rai Tre condotto Serena Bortone il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Domenico Creazzo letto nella consultazione elettorale del 26 gennaio scorso è sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte è tra le 5 persone arrestate dalla polizia nell’ambito di un’operazione contro la Ndrangheta coordinata dalla dda di Reggio Calabria alle ordinanze di custodia cautelare riguardano capi storici elementi di affiliati di un locale di ndrangheta dipendente dalla cotta Alvaro considerata tra le più attive e potenti dell’organizzazione criminale i primi scambi in Piazza Affarifermano le prove di tenuta dopo il crollo della vigilia l’indice MIB ondeggia attorno alla parità connessi alla Juventus tra i titoli più penalizzati ieri che salgono di circa 2 punti percentuali debole in avvio il banco BPM Piazzale dell’ 1,5% in assenza di sostanziali tensioni sui titoli di Stato italiani incerte Comunque le banche mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico in direzioni diverse dopo il lunedì in nero Tokyo chiusa per festività alla vigilia si è allineata agli scivoloni da coronavirus Scalo superiore ai 3 punti percentuali dopo le accuse di oltre 100 donne il primo processo basato sulla denuncia di due tra queste Airways E da oggi ufficialmente uno stupratore lettere di Hollywood che ha 67 anni rischia da 5 a 25 anni di prigione e fino a 4 anni di libertà condizionata dopo essere stato riconoscecolpevole a New York di due capi di imputazione atto sessuale criminale di primo grado e stupro di terzo grado ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa