Ultime Notizie Roma del 25-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali lo conferma la Regione Siciliana che dice abbiamo un sospetto caso positivo risultato Talea l’esame del tampone risposta da quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state aspetto con i turisti però il primo caso di coronavirus accertato nel sud Italia in campo l’esercito nella zona rossa del Lodigiano sono passati da 15 a 35 checkpoint che presidiano la parte del Lodigiano interessata dall’emergenza coronavirus lo riferisce il capitano Michele Capone comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Lodi l’ufficiale spiega che ciò che Point sono sensibiliDocumentati sul perimetro della cinturazione alcuni sono stati allestiti anche all’interno della zona rossa sul posto è arrivato anche personale dell’Esercito Italiano dopo il caso del medico italiano in vacanza sull’isola di Tenerife con la consorte ha trovato positivo al test per il coronavirus il reso noto nella notte 1000 persone che alloggiano nello stesso hotel sono state messe in lo spread tra Btp e Bund schizza 152 punti base dopo avere aperto stabile 145 punti il tasso di rendimento del decennale italiano è tornato sopra lumpers le borse europee che rallentano leggermente dopo una partenza in territorio positivo possiamo Reggio Calabria la dda ha chiesto l’autorizzazione a procedere al resto del senatore di Forza Italia Marco Siclari coinvolto nell’operazione della procura Distrettuale diretta da Giovanni Bombardieri contro la cosca Alvaro di Sinopoli l’ipotesi di reato e scambio elettorale politico mafiosoha portato il parlamentare con Domenico laurendi esponente della cosca sarebbe stato Giuseppe Galletta Antonio medico ed ex consigliere provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria solo di Marte trema come quello della terra la sonda insight della NASA ha registrato oltre 450 terremoti dimostrando che il pianeta rosso e geologicamente attivo acqua intrappola nelle rocce potrebbe avere magma liquido con punti caldi che potrebbero essere ospitali per la vita è risultato È descritto il 6 ricerche in una pubblicazione c’hai coordinamento del fisico italiano Domenico giardini del Politecnico di Zurigo ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa