Ultime Notizie Roma del 25-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale in studio Frascarelli state vittime quattro nuovi contagi una donna a Palermo due case in Toscana il primo caso in Liguria riferito dalla regione questo il bilancio aggiornato sul coronavirus in Italia è risultata positiva al coronavirus alla turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali l’Italia Grazie al suo sistema sanitario d’eccellenza è una politica Sanitaria di massima tutela e rigore può mandare i suoi cittadini in giro tranquillamente lo ha detto il premier Conte alla protezione civile e sottolineando che quel messaggio che vogliamo mandare all’Unione europea e al mondo intanto e due casi sospetti di coronavirus in Toscana sono stati confermati dal commissario Angelo Borrelli anche la commissioneprende misure per lo staff che ha visitato l’Italia negli ultimi 15 giorni è stato nella zona rossa cioè nei focolai della Lombardia deve lavorare da casa fino a nuovo ordine bici è solo deve contattare i servizi medici della commissione o lavorare da casa per due settimane di ammissioni nella zona e gialla devi rinviarla è morto l’ex presidente egiziano hosni Mubarak che avevano 1 anni lo riferiscono i media locali il vice ministro della Salute iraniano Ariel Chi è risultato positivo al test del coronavirus e lo ha reso Noto in Un Tweet consigliere del ministro sottolineando che è stato in prima linea nel combattere il virus Ariel Chi ha confermato di essere il novantanovesimo contagia più Milan è aggiunto che l’epidemia sarà sicuramente sconfitta dopo una lunga fase di caldo anomalo in Italia ci sarà una breve parentesi invernale fino a venerdì con temperature in calo anche di 10 gradi e venti di burrasca con raffiche che potràorari 100 km orari poi nuovo rialzo termico per la fine della settimana e quindi un inizio di marzo all’insegna del maltempo lo fermano i metereologi di meteo Expert Domani pioggia intensa e diffuse per una perturbazione che transiterà veloce su molte regioni in particolare al centro-sud con delle nevicate sulle zone montuose anche al di sotto dei 1000 m ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa