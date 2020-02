Ultime Notizie Roma del 25-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno tutti gli aggiornamenti sulle al coronavirus primo caso accertato nel sud Italia positiva una turista di Bergamo in vacanza Palermo da ieri sera ricoverata all’ospedale cervello ti fa sta la quarantena per il gruppo di amici della donna delle persone che sono state a stretto contatto con loro primi due casi anche in Toscana riguarda un imprenditore italiano ricoverato in isolamento a Firenze un informatico quarantanovenne rientrato giovedì sera da Codogno dov’era stato tre giorni per lavoro ricoverata Pistoia sempre in isolamento contagi inventi provincia più di 280 in Italia numero che sembra aumentare la Lombardia la regione più colpita informazioni sono state comunicate dal capo della protezione civile medico italiano a Tenerife in Spagna 1000 persone in quarantena te l’hotel dove ero in vacanza passati da 15 a 35 checkpoint che presidiano la zona rossa nel Lodigiano stoffa gite uscite scolasticheal 15 marzo porta porte chiuse in cinque regioni nel pomeriggio le direttive del tesoro della temperatura dello scontro politico dopo le dichiarazioni del premier Conte sulla gestione delle emergenze ospedale di Codogno Fontana ferma dichiarazioni infondate per galera attacco ignobili noi proporremo un protocollo condiviso con tutti per evitare di andare in ordine sparso Non è il momento di polemiche allarmismi le parole del premier Giuseppe Conte alla protezione civile Renzi e Franceschini sottolineano stop alle polemiche per Salvini non bisogna cercare responsabili in casa altrui scrive misure Italia nella direzione giusta andiamo in Spagna Dove oggi in vigore l’auto isolamento per 14 giorni a scopo precauzionale a tutti coloro che arrivano dal nord Italia quindi a nord di Pisa Firenze Rimini e presentino sintomi anche leggere di un potenziale contagio da intanto punti del parlamento Ué sottolineano che la circolare tuo coronavirus emessa dalla direzione generale del personale e la parte dello staff che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato nelle zone colpite da coronavirusil nord Italia per 14 giorni è rivolta a tutti i dipendenti del parlamento quindi a tutti gli appartenenti alle 27 nazionalità dell’Unione Europea le stesse fonti precisano che non c’è nessun tipo di discriminazione verso Italia è tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa