Ultime Notizie Roma del 25-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione spazio all’informazione in studio Giuliano Ferri emergenza coronavirus primo caso accertato nel sud Italia positiva una turista di Bergamo in vacanza a Palermo si sposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto con loro primi casi anche in Toscana riguarda un imprenditore italiano ricoveratemi solamente a Firenze è un informatico quarantanovenne di Pescia rientrato giovedì sera da Codogno era stato tre giorni per lavoro un altro caso confermato in Liguria con tanti denti provincia più di 280 in tutta Italia con numero che sembra aumentare la Lombardia la regione più colpita telo MS Comunque le direttive italiano e funzionano per il premier Giuseppe Conte nei prossimi giorni l’infezione potrebbe essere contenuta intanto positivo medico italiano nelle isole Canarie a Tenerife 1000 persone in quarantena nell’hotel dove era in vacanza passati da 15 a 35 checkpoint che fala zona rossa del Lodigiano topo gite uscite scolastiche questo fino al 15 marzo sport a porte chiuse in cinque regioni andiamo a registrare morto l’ex presidente hosni Mubarak aveva 91 anni è stato uno dei simboli del potere autoritario In nordafrica che porta l’inizio della Primavera araba in Egitto la rivolta di massa lo costrinse a farsi da parte nel 2011 dopo 30 anni al potere in seguito fuori state trascorse alcuni anni in carcere con varie accuse corruzione appropriazione indebita e per le presso la protesta in modo violento nel 2017 Fossalto dalla maggior parte delle accuse e poi liberato torniamo in Italia sono per stabilire una soglia di sufficienza identica per tutti se deve essere superiore alla soglia di povertà in quanto i dati ci confermano che ci sono persone in Italia che hanno il reddito di cittadinanza essendo di fatto lavoratori a basso salario così c’è la ministra del Lavoro catalfo al termine del bilaterale con il commissario bisogna che ci sia un rialzo dei salari proprio perché se si lavora si deve avere la possibilità di avere un reddito che consente una vita dignitosa Ultimate dichiara bene sostegno dell’Italia quadro tue ultime notizie chiusura carabinieridi Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 indagati nell’ambito di indagini su 23 omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni 80 2007 Cercasi dell’operazione Tor ci sono anche un triplice omicidio Peccati di Lupara bianca è un duplice omicidio è tutto grazie per averci seguito l’informazione è tornata la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa