Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo le nostre informazioni nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1 la mia famiglia come obiettivo numero 2 le parole del presidente dell’Ucraina Vladimir zelenski fanno presagire le serie di russi di prendere Kiev una mossa ampiamente anticipata dal intelligence la caduta della città Nelle mani delle forze russe potrebbe essere una questione di ore le forti esplosioni di te nel centro della capitale fanno strada le forze armate di terra che muoiono e muovono nei sobborghi della città Gli Italiani devono essere e lo saranno al Certe intransigenti determinati Uniti Bisogna tornare rapidamente alla normalità l’ha detto Mattarella durante la sua terza visita nella città colpita dal terremoto prima tappa della sua visita alla città di San Benedetto l’area delle casette di via XX Settembre ad attendere il capo dello Stato alcune gli sfollati che da 5 anni vivono in questo villaggio che ospita 21 famiglie per Mattarella questa di no c’è la prima visita istituzionale del suo secondo settennato il dolore ginocchio del papà si è acutizzato era tutto pronto a Firenze per raccogliere il prossimo 27 febbraio ma a causa di una tutta l’energia per la quale medico ha prescritto un periodo di Maggiore riposo per la gamba il papà non recarsi nella popò lobo Toscana domenica prossima Cambiamo argomento continua la discesa dell’ incidenza settimanale dei casi covid a livello nazionale 552 ogni 100.000 abitanti contro i 672 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente Ha certificato il bollettino settimanale dell’istituto superiore di sanità terzo giorno di disagi in tutta Italia per i presidi degli autotrasportatori che protestano per il caro carburanti l’abilitazione sta continuando in Puglia Molise Sicilia porto Ravenna e cominciano a vedersi effetti sulla filiera alimentare nessun prodotto agroalimentare proveniente dalla Sicilia dalla Puglia di riferimento per il settore agroalimentare arrivato oggi al Centro Agroalimentare Roma il più grande mercato di Italia l’allarme di Fabio Massimo pallottini direttore generale del centro di Agricoltori dovranno continuare a raccogliere i prodotti nei prossimi giorni che se ne riusciranno a distribuirsi una richiesta urgente incontro con il Governo è venuto dalle regioni dopo aver sentito il collega governatore della Puglia Michele Emiliano abbiamo concordato con il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano fedriga di intervenire sul Governo Nazionale servono provvedimenti urgenti risolutivi l’ha detto il Presidente della Regione Siciliana nello Musumeci la situazione che si sta determinando a seguito dell’aumento delle dell’energia elettrica del rincaro carburanti sta diventando preoccupante anche relazione alle proteste degli autotrasportatori così Il presidente fedriga è fortissima la preoccupazione fra le Opi associate all’Unione nazionale dei dottori di ortofrutta grumi di fronte ai blocchi di camion col 85% delle merci che viaggia su strada il blocco degli autotrasportatori sta provocando danni incalcolabili per i prodotti altamente deperibili come frutta e verdura una situazione che sottolinea Coldiretti aggravare già pesanti difficoltà della filiera agroalimentare costretta a far fronte a pesanti aumenti dei costi di produzione per le materie prime ed energia e la stessa capacità di auto approvvigionamento di me in un momento di grandi tensioni internazionali con accaparramenti speculazioni limiti alla circolazione delle merci con la guerra in Ucraina che soffia sui prezzi di Gatti Carburanti che sono destinati ad aumentare ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa