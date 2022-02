Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina secondo giorno di combattimenti il paese invaso dalle forze militari russe dopo l’inizio del conflitto il presidente ucraino zielinski torna a chi è il presidente Putin e di negoziare voglio fare appello ancora una volta al Presidente della Federazione Russa ha detto teleski perché ci sia dal tavolo del negoziato e fermi la morte delle persone però canto suo la Russia è pronta a negoziare Chi è depone le armi ha detto il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov mostra intanto rispondere alle nuove sanzioni economiche introdotte dagli Stati Uniti dal Unione Europea risposta l’intervento militare contro l’Ucraina anticipato il portavoce del Cremlino Pesco precisando solo che l’intensità delle contromisure Dipenderà dall’analisi che verrà fatta delle sanzioni occidentali intanto unità militari russe sono entrate nella capitaleMinistero della Difesa di chi F sabotatori sono stati localizzati in varie zone della città fa sapere il Ministero su Facebook ci sarebbero combattimenti incontra il Ministero della Difesa chiede gli abitanti di rimanere in casa ha invitati civile a resistere che danno di informare sui movimenti di truppe preparare Molotov neutralizzare Il nemico ha portato i suoi canali Social istruzione cittadini su Come realizzare delle bombe intanto II media locali sono i vestiti degli spari vicino al quartiere governativo della capitale da Lucia Controlla anche l’aria della centrale di Chernobyl ieri il consigliere del presidente ucraino a Denise che aveva fatto sapere che l’Ucraina aveva perso il controllo della centrale una dichiarazione di guerra contro l’Inter Europa le parole con cui si rischia definito l’attacco della Russia l’impianto nucleare ora Cambiamo argomento cavi della pandemia in Italia non è ancora sotto controllo il tasso di riduzione di incidenza di nuovi contagi in calo di in settimana in settimana i nuovi casi scendono Ma la velocità è il più che dimezzata e quanto emerso dalla 86A puntata del Instant report e dell’altra scuola di Economia e managementsistemi sanitari dell’università Cattolica il numero di nuovi casi per centomila abitanti era di 894 persone ogni 100.000 nella settimana tra il 2 e il 8 Febbraio è chiusa 604 ogni 100.000 nella settimana tra il 9 e il 15 a 488 X 100000 nella settimana tra il 16 e il 22 febbraio con un ritmo di riduzione che sia più che dimezzato la tenete comunque variabile nelle diverse zone del paese dal nord-ovest sono importanti segnali di miglioramento le regioni meno a rischio sono Valle d’Aosta Piemonte Lombardia Almeno secondo lei dice che tiene conto di 5 fattori non fa tanti mentre le marche sono la regione in cui il rallentamento epidemia è più lento è tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

