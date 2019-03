Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 25 marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio centro-destra in vantaggio nelle elezioni regionali in Basilicata con lo spoglio dei voti al 25% Bardi si avvia vincere con oltre il 40 25 delle preferenze trerotola del centro-sinistra 35/1 Testa testa come primo partito tra lega e Movimento 5 Stelle entrambi al momento intorno al 18, 5 e di sotto il 10% perché è intestata del 53 58 * in rialzo abbiamo scritto la storia esulta Barbie con te intanto rilancia il suo impegno questo governo smentisce l’ipotesi di un bis il rapporto del procuratore speciale violenza sulla sia Greatest ragiona Trump e il suo staff elettorale di aver cospirato con mosca nel water americano del 2016 l’America il posto migliore del mondo esulta il presidente incassando un’importante Vittoria che lascia sotto shock i democraticile elezioni 2023 ma ancora più paura in Thailandia di oggi risultati del primo voto dal Golf del 2014 per la prima volta un razzo sparato da Gaza ha colpito stamattina una casa nella zona di Tel Aviv e ci sono Felice Poggi firmerà alla presenza di Netanyahu il decreto che riconosce la sovranità di Israele sulle alture del golan Romania rompe Intanto il fronte europeo e trasferisce la sua ambasciata a Gerusalemme stamattina nella scuola media vailati di crema l’incontro tra i carabinieri 51 studenti salvati dal bus sequestrato dato alle fiamme da l’autista di origini senegalesi si Salvini apre la possibilità della cittadinanza ragazzi eroi rami in via eccezionale si può fare un riconoscimento al merito ma chiude sullo ius soli non se ne parla non serve possibili disagi oggi per lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo le compagnie che operano aeroporti italiani devono avere il contratto nazionale come riferimento minimo chiedono i sindacati Alitalia ha cancellato 95 volumi predisposto un piano straordinario per la riprotezione in giornata di tutti i passeggerisupereroi 24 ore ancora fiamme in un impianto di trattamento rifiuti di Roma con piedi lavoro tutta la notte nel tmb di Rocca Cencia dove ieri divampato un incendio per cause ancora da stabilire se è un attacco sappiamo che non ci fermiamo commenta la raggi È un rischio caos viabilità oggi in centro per la chiusura di tre fermate della metro per problemi alle scale mobili e dopo giorno di primavera sull’Italia arriva oggi una perturbazione proveniente da nord Europa che porterà forti venti un netto calo delle temperature dal primo pomeriggio si prevede burrasca sul Piemonte Lombardia Emilia Romagna Toscana e marche in questi giorni sarà allerta gialla per rischio temporali dopo l’esordio positivo con la Finlandia Italia di mancini Si prepara ad affrontare domani a Parma e invece non stai nel secondo me c’è di qualificazione euro 2020 ieri a Bastia vice campione del mondo Capo in Ungheria mentre la Germania passa in Olanda oggi Montenegro in Inghilterra Portogallo Serbia Francia Islanda calcio femminile ieri in 40.000 allo Stadium JuventusBiathlon la prima coppa del mondo Alitalia sciabola azzurri azzurri a Budapest ne parliamo nel prossimo aggiornamento per il momento è tutto Buon proseguimento via

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa