Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con le elezioni in Basilicata chiuse le urne per le elezioni regionali Lucani hanno votato per eleggere il presidente della giunta regionale 20 componenti del consiglio regionale della undicesima legislatura vittoria del centro-destra abbiamo scritto la storia sono le prime parole pronunciate da Vito Bardi candidato del centro-destra che diventerà governatore della Regione Calabria un affluenza definitiva che ti fissa in base a quanto riferisce il Viminale al 53 e 58 % in crescita rispetto alla tornata elettorale 2013 quando motori 47 62% degli aventi diritto con oltre il 50% delle sezioni scrutinate il candidato governatore della Basilicata per il centro-destraBardi è in testa con il 42 e 45 per 100 secondi risultati parziali ufficiali delle elezioni regionali di ieri seguono Carlo trerotola del centro-sinistra altri 422 Antonio via del MoVimento 5 Stelle con il 19 34 e Valerio tramutoli Di Basilicata possibile altre 99% Movimento 5 Stelle primo partito con il 19 26 segue la lega con il 73 il Partito Democratico si ferma invece al 8:48 % Cambiamo argomento il procuratore speciale per i rossi è gay però non ha rinvenuto nessuna confusione per la campagna di Donald Trump e la Russia è questa la conclusione a cui è arrivato il rapporto delle indagini sul caso contenute in una lettera di 4 pagine inviato al congresso il rapporto è Dunque il presidente e la sua campagna elettorale dal aver cospirato con la Russia nelle elezioni 2016 grande soddisfazione dalla Casa Bianca nessuna collisione nessuna ostruzione completa e totale assoluzioneil presidente la politica con la battuta ti faccio leggere rivolta a rami il ragazzino di origine egiziana che ha chiesto la cittadinanza italiana per i suoi compagni coinvolti nel dirottamento del inviato nel Milanese il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sfugge al dibattito sullo ius soli lo afferma il sindaco di Milano Beppe Sala Io non voglio mettere il cappello su questi fatti come fanno in tanti perché te mi sono certo la battuta di Salvini Infatti leggere mi sembra una risposta che non ha senso commentato sala adesso Si riattiva il dibattito solo io ho solo aggiunto che è una questione significativa giusto che ne parli Parlamento quindi evitare di cavarmela delle battute ma certamente c’è un tema di tanti ragazzi che sono nati in Italia e vivono la nostra cultura sul tema è tornato con Un Tweet Ministro dell’Interno ius soli non se ne parla l’Italia e George che concede più Cittadinanze ogni anno non serve una nuova legge ha scritto Salvini torniamo all’estero dopo 24 ore la paura Viking Sky riuscita ad arrivare acon il porto di molde Norvegia nave da crociera che sabato aveva lanciato un SOS per una vera e motori e si era trovato in balia di onde altissime ieri ha riacceso tre dei suoi quattro motori è stata agganciata che l’hanno trainata terra tutti i passeggeri membri dell’equipaggio Sono in salvo gli ospiti cominceranno a rientrare a casa già da ieri sera ha fatto sapere la compagnia Viking Ocean cruises circa 20 persone sono state trasferite negli ospedali locali ma per quasi tutti i passeggeri È stata un’esperienza terrificante come hanno raccontato una volta tocca terra Ora saranno indagini delle autorità marittime delle assicurazioni a cercare di capire cosa sia andato storto sulla Viking Sky dal guasto al motore la scelta di navigare con il mare in burrasca così vicino a una cosa nota per essere una trappola di scogli cambiamo ancora argomento una casa è stata colpita stamattina a nord di Tel Aviv da un razzo sparato da Gaza poco dopo che nella zona era suonata la sirena di allarme lo ha riferito la radio militare israeliana secondo cui sotto ci sono alcuni feriti noncondizioni medie È la prima volta che la zona viene raggiunta da ragazzi palestinesi provenienti dalla striscia secondo la polizia il razzo è caduto in una zona agricola nord della città di Marsala edificio colpito ha preso fuoco in italiano Benjamin Netanyahu si trova negli Stati Uniti dove si appresta incontrare il presidente americano Donald Trump ieri in un’intervista televisiva aveva lanciato un nuovo monito precisando che non esiterebbe a rispondere con forza eventuali attacchi dei maschi malgrado l’imminenza delle elezioni politiche del 9 Aprile ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

