Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Quando mancano meno di 100 sezioni le candidato governatore della Basilicata per il centro-destra Vito Bardi ormai certo della Vittoria in testa con il 42 25% secondo i risultati provvisori ufficiali delle elezioni regionali di ieri Carlo trerotola del centro-sinistra il 32 86 Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20, 6:00 e Valerio tramutoli Basilicata possibile 429 Movimento 5 Stelle primo partito con il 20 e 53% seguito dalla Lega con il 18 82% Forza Italia al 91 Fratelli d’Italia al 595 il PD alle 19:00 Grazie alla legge in un anno triplica i voti Vittoria anche in Basilicata 70 Saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa scrive su Facebook invece premier leader della Lega Matteo Salviniuna casa è stata colpita stamane nord di Tel Aviv da un razzo sparato da Gaza poco dopo che nella zona eri suonata la sirena di allarme provocando 7 feriti è la prima volta che la zona viene raggiunta da razzi palestinesi provenienti da Gaza un attacco criminale contro Israele al quale redigeremo con tutta forza detto il premier Benjamin Netanyahu Vista la situazione di sicurezza aggiunto deciso di accorciare la visita negli Stati Uniti tra poche ore Trump subito dopo tornerò immediatamente in Israele per seguire la situazione da vicino il rapporto delle procuratore speciale Muller il suo staff elettorale dal aver cospirato con mosca nel voto americano del 2016 l’America è il posto migliore del mondo risulta il presidente incassando importante Vittoria che lascia sotto shock i democratici a che ora le elezioni 2020 fanno ancora più paura in Thailandia di oggi risultati del primo voto 2014 e questa mattina nella scuola media vailati di crema all’incontro dai carabinieri 51 studenti salvati dal bus sequestrato dato alle fiamme da l’autista di origini senegalesi si apre alla possibilitàla cittadinanza ragazzino Ero ironica Invia gestionale si può fare un riconoscimento al merito ma chiude sullo ius soli non se ne parla non serve possibili disagi oggi per lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo compagnie che operano gli aeroporti italiani devono avere il contratto nazionale come riferimento minimo chiedono i sindacati Alitalia cancellato 95 voli ma per disposto un piano straordinario per la riproduzione in giornata di tutti i passeggeri Air Italy sciopero 24 ore ancora fiamme in un impianto di trattamento rifiuti di Roma pompieri al lavoro tutta la notte a Rocca Cencia dove ieri è divampato un incendio per cause ancora da stabilire è un attacco sappiamo che non ci fermiamo commenta la raggi e rischio caos viabilità oggi in centro per la chiusura dei tre fermate della metro per i problemi alle scale mobili e abbiamo decisamente argomento nella terza domenica di Quaresima prima della preghiera Mariana dell’angelus Papa Francesco ha commentato la parabola del Fico sterile strappa Dal Vangelo secondo Luca soffermandosi sulla Misericordia di Dio sorgente della Conversione dell’uomoti dico che il padrone della parabola vuole estirpare rappresenta un assistenza sterile senza frutti incapace di donare incapace di fare il bene che simbolo del colui che solo vive per sé stesso sazio tranquillo adagiato nelle proprie comodità capace di volgere lo sguardo e il cuore a quanti sono accanto a lui che si trovano in condizione di sofferenza in condizione di povertà e disagio noi possiamo pensare in questa Quaresima cosa devo fare io per avvicinarmi più al Signore per commenti dirmi per tagliare quelle cose che non va no No io aspetterò la prossima Quaresima sarai, prossima Quaresima pensare ognuno di noi oggicosa devo fare Davanti a questa Misericordia di Dio che mi aspetta E che sempre Perdona cosa devo fare noi possiamo fare grande affidamento sulla Misericordia di Dio ma senza abusarne non dobbiamo giustificare la pigrizia spirituale ma crescere il nostro impegno a corrispondere prontamente a questa Misericordia con sincerità di cuore e dopo giorni di piena primavera sull’Italia arriva oggi una tubazione proveniente dal nord Europa che porterà forti 20 o netto calo delle temperature dal primo pomeriggio si prevede pure H sul Piemonte Lombardia Emilia Romagna Toscana e marche in questi ultimi giorni sarà allerta gialla per rischio e dopo l’esordio positivo con la Finlandia l’Italia di mancini Si prepara ad affrontare domani a Carmen gli estranei nel secondo me c’è di qualifica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa