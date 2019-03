Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale lettorati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dedicata al centro-destra il candidato governatore della Basilicata Vito Bardi ormai certo della Vittoria è subito in testa con il 42,25% seguono Carlo trerotola del centro-sinistra 32,86 Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20, 6:00 e Valerio tramutoli Di Basilicata possibile al 4, 29 in poi metto 5 Stelle primo partito con il 20:53 seguito dalla Lega a Forza Italia Fratelli d’Italia è partito democratico Grazie la lega e triplica i voti Vittoria anche in Basilicata 70 Saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa scrive su Facebook il vicepremier è leader della Lega Matteo SalviniQuando è stata colpita stamani a nord di Tel Aviv da un razzo sparato da casa poco dopo che me la zona era suonata la sirena di allarme lo ha riferito alla radio militare israeliana secondo posto ci sono sette per il giorno dei quali in condizioni media è la prima volta che la zona viene raggiunta da razzi palestinesi provenienti dalla strizza secondo la polizia in raso è caduto in una zona agricola a nord della città di K edificio ha colpito ha preso fuoco le borse cinesi cercano terreno nella prima parte degli scambi l’indice composito di Shanghai perde il 1% mentre quello di scienze scivola dello 0,64% il rebus della brexit all’indomani del oceanico corteo a Londra del Popolo torna a pesare sul destino del primo theresa May si torna a parlare di una sua possibile uscita di scena con il l’iscrizione che tratteggiano anche scenari di Coop e le immagini del Popolo in piazza così come gli oltre 5 milioni di firme deldizione chiedere la revoca dell’articolo 50 impongono intanto un’apertura l’idea di un secondo referendum che forse ne rendo conto di freni e lascio istituzionali non sembra più un tabù speciale per il gate Robert Muller non ha rinvenuto nessuna conclusione per la campagna di Donald Trump e la Russia lo riportano i media americani il procuratore speciale non ha rinvenuto per la canzone di campo qualcuno associato con questa abbia cospirato Sì sì ha coordinato con il governo Russo nei suoi sforzi nonostante le varie giunte da individui affiliati con la via per assistere la campagna di Trump si legge nella lettera inviata dal ministro della giustizia William è tutto per una dalla redazione appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa