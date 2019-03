Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una casa è stata colpita canale nord di Tel Aviv da un razzo sparato da casa poco dopo che nella zona erano risuonate le sirene di allarme lo ha riferito la radio militare il secondo. il posto ci sono 7 feriti è la prima volta che la zona viene raggiunta da raggi palestinesi provenienti dalla striscia secondo la polizia razza è caduto in una zona agricola nord della città di K all’edificio colpito ha preso fuoco un attacco criminale contro Israele al quale raggiungeremo con tutta la torta l’ho detto il premier Netanyahu commentando l’attacco regionali in Basilicata al centro-destra Bardi vince con il 42,2% il centro-sinistra il compito per la prima volta dopo 24 anni Movimento 5 Stelle crolla rispetto alle scorse politiche ma resta il primo partitoAlza al 53,58% Salvini 17 0 e ora si cambia l’Europa in rebus della brexit all’indomani del oceanico corteo a Londra del Popolo torna a pesare sul destino del primo ministro di theresa May si torna a parlare di una sua possibile uscita di scena come discrezione che tratteggiano anche se la ridà tu e le immagini del Popolo in piazza così come gli oltre 5 milioni di il record della petizione che chiede la revoca dell’articolo 50 impongono intanto un’apertura l’idea di un secondo referendum È pur tenendo conto di prendere la crisi funzionali non sembra più polemiche sullo ius soli anche dopo le parole del vicepremier Matteo Salvini su rami ragazzino che ha salvato i compagni sul bus attacca il sindaco di Milano Beppe Sala con la battuta si è rivolta a rami il ragazzino di origine egiziana che ha chiesto la cittadinanza italiana per i suoi compagni coinvolti nel dirottamento del bus il Ministro dell’Interno sfugge al dibattito sul pianetainterpellato a margine della partenza della 3 Milano Io non voglio mettere il cappello su questi fatti come fanno in tanti perché i temi sono complessi certo una battuta di Salvini fatti eleggere mi sembra risposta che non ha senso che a me nel impianto di trattamento rifiuti di Rocca Cencia l’ultimo tmb di proprietà della mamma a Roma la municipalizzata rifiuti città dopo l’incendio di fine 2018 si è messo a capo l’impianto salario la vigilanza interna A quanto si apprende dalla Ma avrebbe fatto scattare subito l’allarme a cui ha fatto seguire l’intervento del personale tecnico di a Mattia dei Vigili del Fuoco Dalle prime informazioni di incendio sembra abbia interessato una pressione giusta scritta della struttura al momento non si segnalano feriti ed è tutto per ora dalla redazione Grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa