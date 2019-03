Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli il candidato governatore della Basilicata per il centro-destra vince in testa con il 42,25% seguono Carlo trerotola del centro-sinistra al 32,86% Antonio Mattia del MoVimento 5 Stelle con il 20,6% e Valerio tramutoli Di Basilicata impossibile al 4,29% Movimento 5 Stelle primo partito con il 20,53% Grazie la lega in un anno triplica i voti Vittoria anche in Basilicata 70 Saluti alla sinistra e ora si cambia lo scrive su Facebook e il vicepremier il leader della Lega Matteo Salvini abbiamo scritto la storia la Basilicata è pronta per il cambiamento chiamerò Silvio Berlusconi Matteo Salvinimeloni per fare una grande festa e non tabar di Papa Francesco aggiunto ai numerosi record anche quello di essere stato il primo pontefice scrivere una riga di codice informatico durante il convegno che si è tenuto in Vaticano Bergoglio Racconta su Twitter a parte il fondatore della NG code.org con l’aiuto di tre ragazze ha contribuito a scrivere una app per la promozione degli obiettivi sostenibili dell’anno corrispondente della RAI a Mosca macchinario è stato respinto la frontiera con l’Ucraina insieme al suo operatore mentre si stava recando nel paese per seguire le elezioni presidenziali giornalista è stato trattenuto per 4 ore aeroporto Kiev prima di essere espulso il governo ucraino sottolineano il sindacato dei giornalisti è quello della RAI in una nota congiunta impedito al inviato della Rai di entrare nel paese per seguire le prossime elezioni Si tratta di una decisione gravissima perché Innaro era già stato accreditato e nessuno sasollevato obiezioni al termine di una requisitoria Di che colore e mezza il PM Marco forte ha concluso chiedendo il massimo della pena all’ergastolo per Norbert per Igor il russo serbo di 38 anni detenuto di Spagna è collegato in videoconferenza con il Tribunale di Bologna è in stato per gli amici di Davide Fabbri Valerio Verre il 18 aprile 2017 nelle province di Ferrara davanti al gruppo Alberto ziroldi parola alle parti civili re Abdallah di Giordania annullato una visita che si aggiungerebbe a compiere lunedì e Romania in seguito all’annuncio Aggiunto ieri dalla Premiere rumena danzi la relativo all’inserzione del suo paese di trasferire la ambasciata Israele da Tel Aviv Gerusalemme Lo scrive l’agenzia di stampa Giordania Petra durante la visita dalla a doveva firmare diversi accordi bilaterali ed è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa