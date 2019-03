Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Cesare Battisti terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta davanti al PM di Milano Alberto nobili di essere responsabile dei quattro omicidi per cui stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime quando ha detto Cesare Battisti al PM responsabile l’antiterrorismo a Milano che coordina le indagini sulle presunte a copertura è che l’essere terrorista dei Pac ha avuto durante la latitanza tutto quello che è stato ricostruito nelle sentenze definitive sui i quattro amici di trasferimenti una marea di rapine e furti per autofinanziamento corrisponde al vero così PM di Milano ha riassunto le ammissioni fatte da Battistidi centro-destra è il nuovo presidente della regione Basilicata è stato letto con 124716 voti pari al 42,2% al secondo posto Carlo trerotola centro-sinistra con 97866 voti poi Antonio Mattia 5 stelle con 60070 voti e Valerio tramutoli Basilicata possibile con 12912 prima partito 5 Stelle seguito da lega e Forza Italia al momento l’impianto entrambe le linee ferme non si conoscono i tempi della riattivazione anche solo parziale del tmb Per questo si è prende una verifica delle autorità preposte lo precisa ama la municipalizzata dei rifiuti di Roma in merito al rogo di ieri nella struttura del tmb di Rocca Cencia ancora frasi destinato a far discutere da parte del presidente francese Emmanuel Macron nei confronti dei gilet gialli alla manifestante di 73gravemente ferita alla testa durante una carica della polizia a Nizza augurato una pronta guarigione e forse una forma di saggezza esponente locale dell’associazione Atac è rimasta ferita sabato dopo essere entrata con altri file gialli nella zona vietata alle manifestazioni a plus Garibaldi Pietro Carlo Artusi l’uomo di 48 anni che era in carcere con l’accusa di aver ucciso la compagna Roberta Priore 53 anni trovata morta martedì scorso nel proprio appartamento di Milano si è impiccato Alessandro e della sua cella San Vittore ieri sera ed è in coma irreversibile 48 anni aveva confessato il delitto davanti agli investigatori della squadra mobile e al PM oggi Stati Generali dell’editoria ci saranno gare telematiche quattro Giornate principali nel percorso degli Stati Generali dell’editoria ha detto il premier Giuseppe Conte spiegando che i disegni di legge saranno presentati al settembre le aree tematiche sono lìazione primaria i giornalisti l’editoria il mercato i cittadini il percorso aggiunto il presidente del consiglio sarà articolato in quattro Giornate Oggi potete fare già le prime proposte Aggiorna potranno essere argomentate le riflessioni a luglio ci sarà una sintesi ragionata con le prime valutazioni del governo settembre saranno presentati i disegni di legge definitivi con te tappe e ddl editoria a settembre e ci fermiamo qui grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa