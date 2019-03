Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi non è in studio l’ex terrorista dei Pac Cesare Battisti arrestato a gennaio scorso dopo quasi 40 anni di latitanza ha ammesso davanti al magistrato di Milano Alberto nobili di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato ha chiesto scusa ai familiari delle vittime quanto ricostruito nelle sentenze definitive sui Pac Sui 4 mg di trasferimenti una marea di rapine e furti per autofinanziamento corrisponde al vero Ha detto Alberto Nobili riassumendo le ammissioni fatte da Battisti davanti al magistrato che però ha parlato esclusivamente in riferimento alle sue responsabilità ha comunicato che non farà nomi esterni a lui Linda Gfar chiarezza sulle presunte coperture che l’ex terrorista dei Pac che durante la latitanza Cambiamo argomento andiamo in Basilicata Vito Bardi è il nuovo presidente della regione Basilicata il leader del centro-destra è stato eletto con il 42% delle preferenze dietro di lui Carlo trerotola del centrosinistra con il 33% poi Antonio Mattia dei 5 Stelle con il 20 e 32% e Valerio tramutoli Di Basilicata possibile con il 4 e 37% primo partito in Regione al Movimento 5 stelle con il 20 e 27% delle preferenze seguito da lei dal 19 al 15% Forza Italia 9:15 % 70 saluti a sinistra e ora si cambia l’Europa scrive su Facebook Matteo Salvini una casa è stata colpita questa mattina a nord di Tel Aviv da un razzo sparato da Gaza poco dopo che nella zona erano risuonatesirene di allarme 7 le persone rimaste ferite la prima volta che la zona viene raggiunta da razzi palestinesi provenienti da Gaza un attacco criminale contro Israele al quale reagiremo con tutto il premier benyamin Netanyahu Vista la situazione di sicurezza ho deciso di accorciare la visita negli Stati Uniti tra poche ore vedrò Trump subito tornerò in Israele per seguire la situazione da vicino ha fatto sapere il presidente israeliano l’esercito di Tel Aviv inviato truppe al confine con Gaza Papa Francesco parla di famiglia nella delicata del mondo odierno la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna assume un’importanza una missione essenziali è necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia per ribadirle la grandezza è l’insostituibilità servizio della vita e della società ha detto il pontefice nel suo discorso ai fedeli davanti al santuario della Santa Casa di Loreto sottolineando che la casa di Maria è anchela casa della famiglia è tutto della redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa