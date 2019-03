Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio della redazione Gabriella in studio parlando alla PM di Milano Alberto Nobili l’ex terrorista dei Pac Cesare Battisti arrestato Lo scorso gennaio dopo 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime ha detto Battisti che ha precisato quanto ricostruito nelle sentenze definitive sui Park III IV V CD di trasferimenti è una marea di rapine e furti per autofinanziamento corrisponde al vero Ma ti ha parlato in riferimento alle sue dirette responsabilità e ha detto che non farà altri nomi nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte coperture che l’ex terrorista fadurante la latitanza Cambiamo argomento tra il 2000 ed il 2016 la produttività del lavoro in Italia è aumentata dello 0 e 4% di oltre il 15% in Francia nel Regno Unito in Spagna e del 18:03 % in Germania e quanto emerge dal Settimo rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi presentato oggi in cui Si sottolinea che questa è la differenza Più significativa tra l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Europea sul fronte della competitività il costo del lavoro nell’evoluzione dei prezzi sembrano aver svolto un ruolo di freno per il paese spiega l’Istat e nel Gran Bretagna la luce dei rischi di uno scenario di non dire sempre più verosimili l’Unione Europea gli stati membri hanno sostanzialmente completato la preparazione in caso di un’uscita traumatica dall’Unione Europea della Gran Bretagna l’ho annunciatospiegando che anche quasi tutte le misure legislative 17 su 19 sono già state adottate e le rimanenti dovrebbero esserlo rapidamente su Norbert feher alias Igor il russo il servo di 38 anni detenuto in Spagna imputato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri l’uno e Lotto Aprile 2017 tra le province di Bologna e Ferrara potrebbe passare la vita in carcere questo quanto richiesto come pena dal magistrato Marco forte che ha concluso la sua requisitoria dura te un’ora e mezza le vittime di Igor hanno chiesto risarcimenti danni per circa €4700000 complessivi è tutto dalla stazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa