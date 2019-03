Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione che Luigi in studio ha parlato al magistrato Alberto Nobili è ammesso di essere responsabile di 4 omicidi per i quali è stato condannato Cesare Battisti terrorista arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza chiede scusa ai familiari delle vittime ed ammette ciò che è stato ricostruito nelle sentenze definitive sui PAC in bici di trasferimenti ed una marea di rapine e furti per autofinanziamento corrisponde al vero Ha detto il magistrato Alberto Nobili inchiesta cerca di individuare le presunte coperture per ex terrorista dei Pac E durante la latitanza Io parlo delle mie responsabilità non farò i nomi di nessuno ha aggiunto Però Battistiche adesso è in carcere ad Oristano ha impedito ai commercianti di vendere in tutti gli stati dell’Unione Europea le magliette di alcune squadre di calcio tra cui Roma Juventus Barcellona Inter Manchester United dal 2004 al 2017 commercianti che avevano la licenza potevano vendere le soltanto nel loro paese a scapito dei Consumatori Roma di Lando le regole della concorrenza per questo l’antitrust Europea ha imposto all’azienda una multa da 12 milioni e mezzo di euro per la cronaca Pietro Carlo Artusi l’uomo di 48 anni che era in carcere con l’accusa di aver ucciso la compagna Roberta Priore di 53 anni trovata morta martedì scorso nel proprio appartamento di Milano e semplificato le sbarre della sua cella San Vittore ieri sera era in coma irreversibile il quarantottenne aveva confessato il delitto davanti agli investigatori della squadra mobile e al magistratolo sport il figlio di Michael Schumacher Mick Schumacher potrebbe fare lezione soldi alla guida della Ferrari f90 al prossimo 2 aprile dopo il Gran Premio del Bahrain riporta il sito motorsport.com Dopodiché potrebbe prestare l’Alfa Romeo c38 Michael Schumacher è un pilota della drivers Academy Ferrari per lui si avvicina la prima gara della stagione in Formula 2 in programma il prossimo weekend è tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

