Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Cesare Battisti l’ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta davanti al PM di Milano Alberto nobili di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime ha detto Battisti sostanza tutto quello che è stato ricostruito nel senso definitivo sui pacchi quattro amici di i trasferimenti e una marea di rapine e furti per autofinanziamento corrisponde al vero terrorista parlato solo di sue responsabilità non ha voluto fare i nomi di nessun altro nell’ambito delle indagini sulle presunte coperture che ricevete durante i 40 anni di latitanza Igor il russoè stato condannato all’ergastolo il gruppo Alberto ziroldi ha deciso il massimo della pena per il verbo al secolo Norbert feher prossimo è stato a Bologna in abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri e per altri reati per dopo una latitanza di 8 mesi è stato arrestato in Spagna dicembre del 2017 ed allora è in carcere a Saragozza La Basilicata del centro-destra Vito Bardi è il nuovo presidente eletto Con il 42% dei voti La Basilicata la settima regione italiana nelle ultime sette lezioni che passa dal centro-sinistra al centro-destra e per questo 70 esulta Salvini su Facebook la lega con il 15% e legge sei consiglieri su 20 regione in Movimento 5 Stelle il primo partito con il 20 e 27% di mezzo ai voti rispetto alle politiche di un anno fagenerale della Guardia di Finanza stato sostenuto dalla coalizione lega Fratelli d’Italia Forza Italia al secondo posto Carlo trerotola del centrosinistra con il 33 11% delle preferenze poi Antonio Mattia dei 5 Stelle è fermo al 20:32 % ti cerca di usare ogni risultato elettorale per dire che deve cadere il governo e la speranza del sistema ma non dice il vicepremier Di Maio Italia in recessione questo trimestre l’economia potrebbe registrare una nuova contrazione lo dice il vice direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Davide Lipton a Lisbona sottolineando le evidenti vulnerabilità che hanno lasciato il paese impreparato davanti rischi che gravano sull’Unione Europea dal rallentamento della crescita fatto del protezionismo della brexit Europa deve fare di più aggiunto Lipton deve superare le scienze politiche che potrebbero esacerbare la crisi quando arriverà è tutto dallaVi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa