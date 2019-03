Ultime Notizie Roma del 25-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione della Luigi in studio Cesare Battisti ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo per la prima volta davanti ai PM di Milano Alberto no di essere responsabile dei quattro omicidi per cui è stato condannato mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime In sostanza tutto quello che è stato ricostruito nelle sentenze definitive sui Pac corrisponde al vero dice Nobili l’ex terrorista parlato però soltanto delle sue responsabilità e si apre il dibattito su eventuali benefici che possano derivare la missione di Battisti resta però tutta da valutare l’ipotesi che ci siano stati aiuti a Battisti nella di danza Igor il russo è stato condannato all’ergastolo il gruppoziroldi ha deciso il massimo della pena per il verbo aller secolo Norbert hofer processato a Bologna in abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del Dario Valerio Barry e per altri reati per dopo una latitanza di 8 mesi è stato arrestato in Spagna dicembre del 2017 ed allora è in carcere a Saragozza Sono felice che questa persona sia stato condannato all’ergastolo l’ha detto Marco Ravaglia compagno di pattuglia di Verri alla luce dei rischi di uno scenario di non sempre più verosimile l’Unione europea e gli stati membri hanno sostanzialmente completato la preparazione in caso di uscita drammatica dall’Unione Europea della Gran Bretagna lo ha annunciato la Commissione Europea spiegando che anche quasi tutte le misure legislative sono già state adottate e le rimanenti dovrebbero esserlo rapidamente in chiusura Cambiamo argomento Fabrizio Corona è tornato in carcere perché iltratto di sorveglianza Simone luerti ha deciso di sospendere l’affidamento terapeutico che gli era stato concesso per una serie di violazioni delle prescrizioni commesse dall’ex agente fotografia è tutto da navigazione Vi auguro una buona serata

