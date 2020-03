Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con te multa da €403000 per le violazioni a Palazzo Chigi terminata la riunione del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto con misure urgenti contro il virus multe fino a €3000 fino a 5 anni per chi Viola quarantena garantita la filiera alimentare il rifornimento di carburante è regolato il rapporto tra attività di governo e Parlamento il premier riferire ogni 15 giorni Laura intanto nuova informativa di Conte alla camera giovedì in Senato sulle covid-19 e cambiamo argomento aggiornati i dati relativi all’emergenza coronavirus finita Mergi la consapevolezza di quanto il percorso si è ancora lungo e complesso in Italia in Lombardia in particolare aumenta ancora il conteggio delle vittime e dei contagi totali nulla digruppo di ieri sera i ministri hanno terminato la loro opinione senza riuscire a stendere un documento di conclusioni che indicasse la strada alle opzioni sul tavolo che leader europei giovedì potranno con i chromabond sono uno strumento che restano sul tavolo l’ho detto al termine della riunione dell’eurogruppo Il commissario europeo economia Paolo Gentiloni precisando che ci sono molti strumenti sul tavolo e tra questi i Corona volta ci troviamo di fronte a una spaventosa recessione economica goldman Sachs giornali Stime sul PIL italiano e mondiale rispetto una settimana fa quando si prevedeva per l’Italia almeno tre quattro per cento si tratta sostanzialmente peggioramento quest’anno la nostra economia che era del 11 6% non solo ma avremo un forte aumento del deficit e che raggiungerà il 10% del PIL causa delle urgenti misure di sicurezza adottate per contenere l’emergenza sanitaria l’impatto della crisi economica sulle imprese e sul lavoro e sulle famiglie e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

