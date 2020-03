Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio privato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto anti coronavirus che accorta inasprisce tutti i divieti e le sanzioni stabiliti finora per affrontare l’emergenza fino a 5 anni di carcere per chi Viola la quarantena da positivo fino a €3000 di multa per chi non rispetta le altre regole lo Stato d’emergenza Nazionale fino al 31 luglio ma di misure restrittive potrebbero essere tolte anche prima spiega con te cara Intanto per il terzo giorno consecutivo il numero dei nuovi positivi in Italia 3612 risale Invece quello dei decessi 743 bertolasio positivo tastiera Anzi tra governo e sindacati sulle chiusure delle attività per l’emergenza coronavirus prevista una nuova riunione oggi alle 12 CGIL CISL e UIL e parlano di importanti modifiche convenute con l’esecutivo possibile la revoca dello sciopero dei metalmeccanici di Lombardia e Laziocon te anche i benzinai che vorrebbero incrociare le braccia a partire da oggi e negli Stati Uniti si sono registrati almeno 163 morti per coronavirus in 24 ore bilancio peggiore nel paese da quando l’epidemia sono 52976 casi di contagio finora cercate negli Stati Uniti piano già cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel nonostante questi dati il presidente Trump intanto quota 400.000 contagi al mondo e la Cina rimuove oggi dopo due mesi le restrizioni nel Obey provincia epicentro della pandemia del coronavirus annunciando ancora una volta Zero casi di contagio sul fronte domestico e 47 importati altre 100 positività invece in Corea del Sud in netto rialzo Stamani le borse asiatiche con Torchio + 54 a metà seduta con Kong ha più 2,6% in colpo di coda dell’inverno sull’Italia con neve a bassa quota e temperature in forte calo venti forti nevicate continuano a persistere il centro Mentre piogge sono attese al sud oggi allerta arancione sulla Sicilia giallaBasilicata Abruzzo ed Emilia Romagna e servono stufe Per gli ospedali da campo allestiti per l’emergenza coronavirus compie oggi 80 anni di età Mina voce italiana tra le più amate e apprezzate al mondo lontana dalle da più di 40 anni ma sempre presente in Francia è morto a 92 anni ha Albert uderzo disegnatore del celebre fumetto Asterix il coronavirus invece si è portato via Manu dibango 86enne sassofonista leggenda della carreggiata lo sport in chiusura Il ufficializza il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo di un anno all’estate 2021 salvaguardare la salute degli Atleti di tutti i partecipanti afferma il premier giapponese Abe la fiamma Olimpica rimarrà Intanto in Giappone giochi continueranno a chiamarsi Tokyo 2020 in Serie A positivo al coronavirus anche sportiello dell’Atalanta ed era l’ultima notizia Buon proseguimento ti ascolto

