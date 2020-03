Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus Conte multa da €403000 per le violazioni il premier falso che le misure restrittive e si erano prorogate fino a luglio il nuovo decreto con misure urgenti contro le multe fino a €3000 fino a 5 anni per chi Viola la quarantena garantita la filiera alimentare rifornimento carburante regolamentato il rapporto tra attività di governo e Parlamento il premier riferirà ogni 15 giorni in aula Intanto oggi informativa di Conte alla camera e giovedì in Senato sul covid 19 aggiornato i dato relativo alle emergenze coronavirus in Italia e la consapevolezza di quanto è il percorso sia ancora lunga il complesso in italiano mbardia in particolare aumenta ancora il conteggio delle vittime dei contagiati totali Stati Uniti in Senatoaccordo per un piano colossale da 2000 miliardi tra gli stimoli ci sono assegni diretti a tutti gli americani con pagamenti da $1200 a testa per la maggior parte degli adulti e $500 per ogni bambino hai fatto l’eroe gruppo di ieri sera i ministri hanno terminato la loro riunione senza riuscire a stendere un documento di conclusioni e indicasse la strada alle opzioni sul tavolo che i leader europei giovedì potranno considerare la Cina inviato oggi dal fujian il terzo team di medici ed esperti in Italia negli sforzi per contrastare la crisi del coronavirus l’aereo che trasporta 8 tonnellate forniture mediche donate dalla provincia sudorientale cinese 30 ventilatori polmonari 27 di monitor sanitari 3000 tutte positive 300.000 mascherine e 3000 schermi facciali partito alle 11:10 ora locale le 4:10 in Italia dal fuso Change International Airport ed è atteso a Milano alle 16:45 ora italiana e noi per il momento cisono qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa