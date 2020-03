Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio multe da 400 a €3000,29 gruppi di regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà adottare fino alla fine dell’emergenza con provvedimenti da rinnovare mese per mese e che le regioni potranno anche inasprire Ma solo negli abiti di loro competenza con il nuovo decreto anti coronavirus il governo Da copertura normativa tutti i divieti introdotti finora alcuni dpcm delimita il campo d’azione proprio e dei governatori facendo Salve le ordinanze per altri 10 giorni accordo negli Stati Uniti su un piano da 2000 miliardi di dollari per rilanciare l’economia colpita dalla pandemia l’annuncio arriva dalla maggioranza repubblicana circa L’intesa con i democratici alla Casa Bianca si tratta viene spiegato di un massiccio livello di investimenti da tempi di guerra il Senato e la camera dei rappresentanti devono trovare la legislazione prima di inviarla presidente Trump per la firma negli Stati Uniti si sono registrati al163 morti in 24 ore bilancio peggiore da quando è esplosa l’epidemia 1 tram più ottimista Speriamo già cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel dice di scioperi dei metalmeccanici della Lombardia la più programmati per oggi sono confermati lo riferiscono i sindacati spiegando che si va verso l’accordo con il governo sulle attività da chiudere per l’emergenza coronavirus Ma che un nuovo incontro è previsto per le 12 gli scioperi Sono in corso riguardano tutta l’industria metalmeccanica è qui compatti non sono stati chiusi al di fuori delle attività legate a quella ospedaliera e sanitaria la produzione di macchine per questa attività ieri l’appello di con te anche benzina che vorrebbero incrociare le braccia a partire da oggi è di fronte all’emergenza sanitaria del coronavirus servono garanzia di investimenti limitati prima che si arrivi allo scontro sociale tra garantiti e non servono 100 miliardi mettiamo 100 miliardi leader della Lega Matteo Salvini parla così con la stampa la gente si comporta in maniera eccezionale osserva ma pretende garanzie partire dall’occupazione i soldidevono arrivare ora non tra due mesi la gente ha bisogno di fare la spesa adesso il decreto di aprile Speriamo di essere consultati prima di saperlo a cose fatte da Facebook colpo di coda inverno sull’Italia con neve a bassa quota e temperature in forte calo venti forti nevicate continueranno a persistere al centro Mentre piogge sono attese al sud oggi allerta arancione sulla Sicilia gialla su Calabria Basilicata Abruzzo di Romagna che servono stufe Per gli ospedali da campo allestite per l’emergenza coronavirus parliamo di scuola in considerazione di limite movimenti personale studenti al rinvio dei concorsi e finanziamenti sulla didattica a distanza Chiasso e procedure straordinarie di assunzione del personale precario per il conseguimento dell’abilitazione della specializzazione sul sostegno per garantire il corretto Avvio del prossimo anno scolastico Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF In effetti prima cosa che ha portato avantiemergenziale perché era senza ottobre scorso quando è stato approvato il decreto legge sulla scuola che è fondamentalmente andare anche restituire è normale che si sarebbero svolte che purtroppo invece nell’ultimo decreto legge approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri non si svolgeranno non si svolgeranno Comunque per i prossimi due mesi e quindi significa il prossimo anno Comunque ci saranno urgenza nella scuola italiana Ecco perché abbiamo presentato degli emendamenti è proprio riguardanti queste urgenze la prima urgenza che se l’individuo tra 7 mesi fa otto mesi fa riguardo il precariato il precariato del personale docente abbiamo tanti precari che in questo momento potrebbero essere assunti dalle graduatorie d’istituto provinciale che sono desti tu con semplice decreto e quindi potremmo benissimo assumere il ruolo poi abbiamo i corsi anche abilitati da poter fare per il personale che comunque Dani insegna delle nostre scuolemodalità telematica abbiamo anche la stabilizzazione del personale docente di religione anche dei facenti funzione DSGA sono la riapertura delle sarebbe opportuna Per consentire tutto il personale abilitato già essere assunto con questo doppio canale con le possibilità con la Call veloce alla norma quindi basterebbe soltanto un po’ di buon senso da parte del parlamento delle forze politiche per poter cominciare a rispondere a quelle emergenze a quelle urgenze che già nello scorso ottobre il governo aveva individuato sono delle emergenze che la sospensione dei concorsi continua Hanno dimostrato tanta sensibilità e tanto onore del continuare giustamente a rispettare il lavoro per cui non ho firmato un contratto con la distanza con lavoro agile se personale ATA educativo non dimentichiamo anche loro ora è arrivato il momento di assumere quindi possono

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa