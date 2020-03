Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Ceccarelli multe salate da 400 a €3000 per chi è viola le regole anti contagio e la possibilità per singole regioni di adottare misure più dure di quelle nazionali se si acquista ma in coordinamento con il governo non solo viene punito col carcere da 1 a 5 anni che è in quarantena perché positivo ed essere intenzionalmente di casa violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione lo prevede a quanto comunica Palazzo Chigi all’esito del CDM il nuovo decreto che inasprisce le sanzioni per le misure anti coronavirus incorre in un reato contro la salute pubblica provocandogli diffondersi del virus la fine hai inviato dal fujian il terzo team di medici ed esperti in Italia negli sbalzicontrattare la fine hai inviato da fujian il terzo team di medici ed esperti in Italia negli sforzi per contrastare la crisi dai coronavirus che trasporta 8 tonnellate di forniture mediche donate dalla provincia sudorientale cinese 30 ventilatori polmonari 27 di monitor sanitari 3000 tute protettive 3000 mascherine più altre 20 mila del tipo n95 3000 schermi facciali è partito alle 11:10 ora locale le 4:10 in Italia dall’ aeroporto internazionale di fuzhou è atteso a Milano alle 16:45 italiane hanno riferito i media cinesi Piazza Affari apre in aumento all’indomani del suo quarto maggiori a dicembre l’indice MIB Segna un guadagno del 1,76% la maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti d’America annunciato oggi di aver raggiunto con i democraticiBianca un accordo tu uno storico piano da 2000 miliardi di dollari per rilanciare la prima economia mondiale colpita duramente dalla pandemia di coronavirus Stai finalmente abbiamo un accordo ha detto il leader della maggioranza al Senato micio McDonald parlando di un massiccio livello di investimenti dai tempi di guerra nella nostra nazione il Senato alla camera dei rappresentanti devono ancora approvare la legislazione prima di inviarla al presidente Donald Trump per la sua firma dalle letture di gruppo alle mostre gli incontri scientifici Restauri festival trattino di parchi a tema lanciato a gennaio dal ministero della cultura con l’aiuto di Poste Italiane il Dante di Ovvero la giornata che quest’anno avrebbe dovuto aprire le celebrazioni per il 700 anni dalla morte del poeta Fiorentino Dante Alighieri è finito Purtroppo nella lista dei grandi eventi che la pandemia da coronavirus a fatto saltare non del tutto però perché in attesa che passi lae tornino giorni migliori in cui sarà possibile dare vita alle tante tantissime iniziative quasi tutti i comuni d’Italia avevano messo in programma per la giornata nazionale istituita dal governo di tante difficile Bra Oggi tutti insieme alle 12 in una sorta di flash mob collettivo di lettura della Divina Commedia e poi per tutta la giornata sul web e sui media ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa