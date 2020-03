Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta emergenza coronavirus e rallentamento della velocità di crescita un fattore estremamente positiva ne Alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva stessa quindi Picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere lo ha detto Ranieri guerra direttore vicario del Circo Massimo Radio Capital sull’epidemia di coronavirus in Italia Credo che questa settimana i primi giorni della prossima saranno decisivi perché saranno i momenti in cui i provvedimenti del governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetti perspicacia impatto Quindi quello che ci si aspetta di vedere vedere la curva in maniera più rapida del giro di questi 5-6 giorni ha detto Il funzionario della MS Per quanto riguarda i tassi di mortalità Ci aspettiamo di vederli cadere con alcundi ritardo aggiunto il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli ha convocato una conference call con i presidenti delle associazioni di categoria dei distributori di carburante conferenza secondo quanto si apprende dovrebbe tenersi nel pomeriggio il bilancio dei morti per coronavirus in Spagna supera quello della Cina Lo ha reso noto il governo Fornero il dato di 3434 morti in totale il Principe Carlo 72 anni erede al trono britannico della Regina Elisabetta è risultato positivo al test del coronavirus lo rende noto Buckingham Palace Carlo era in isolamento Vittoria da alcuni giorni compie 72 anni a novembre manifesta Al momento ho solo lievi sintomi e per il resto buona salute le sue condizioni non destano Dunque allarme secondo il portavoce Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anchel’attento esame del nuovo decreto del presidente del consiglio che inasprisce le misure di contenimento in una nota il gruppo sottolinea che da settimane sta facendo tutto il possibile a livello organizzativo per partire da editore il proprio servizio per il pubblico oltre al grande sforzo di tutte le edizioni dei tg di Tgcom24 dei programmi di approfondimento di urni e delle informazioni diretta della nuova Rete 4 abbiamo chiesto anche al programma di prima serata di intrattenimento da Striscia la notizia da amici a Grande Fratello vip di Non interrompere la programmazione per assicurare al pubblico una minimo di svago in giornate così pesanti per tutti un sincero ringraziamento ad autori conduttori e tecnici che ribadisce Mediaset Hanno condiviso con l’azienda la scelta di fornire un servizio televisivo completo a tutto il paese ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime le ossa

