Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli e rallentamento velocità di crescita un fattore estremamente positiva In Alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva stessa quindi il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere l’ho detto ora guerra direttore vicario della metro Circo Massimo su Radio Capital sull’epidemia di coronavirus in Italia e sono oltre 5000 gli operatori sanitari italiani contagiati da da 19 merger da una lettera del sindacato anaao assomed al presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro in cui viene chiesto di intervenire immediatamente per garantire gli strumenti di protezione individuale la lettera e firmata dal segretario nazionale del sindacato Carlo Palermo e dal segretario del Piemonte Chiara Rivettiricorda che proprio ieri altri due chirurghi sono stati sottoposti a intubazione up Torino il Principe Carlo 72 anni erede al trono britannico della Regina Elisabetta è risultato positivo al test del coronavirus lo rende noto Buckingham Palace Carlo era in isolamento in Scozia da alcuni giorni la sua consorte Camilla Duchessa di Cornovaglia è stata pure che state lo risulta avere contratto il virus il Ministero della Sanità spagnolo ha confermato che nelle ultime 24 ore si sono registrati 738 decessi in seguito al coronavirus è l’aumento Maggiore registrato in Spagna dall’inizio della crisi i casi Confermati nel paese salgono oggi a un totale di 40 7610 7937 nuovi contagi il numero delle vittime arriva così a 3434 lo riferisce l’agenzia f&d bilancio dei morticoronavirus Stefania supera quello della Cina Lo ha reso noto il governo Fornero il dato appunto di 3434 morti in totale Piazza Affari che saliva di oltre il 4% ha girato il ribasso meno 0,89 % con un gruppo di titoli del paniere principale in asta di volatilità per eccesso di spostamento sede Enel nonché Telecom per la legge orimento di Eliot hanno rallentato anche le altre borse europee insieme ai più statunitensi dopo Un avvio di seduta brillante sulla scia dell’accordo negli Stati Uniti Sul sito da 2000 miliardi di dollari contro il 19 no non mi candido sindaco di Milano resto in prima linea fianco di medici e infermieri per sconfiggere l’emergenza sanitaria siamo in guerra il resto al mio posto e quanto chiarisce l’assessore Lombardo al Welfare Giulio gallera in un post su Facebook A proposito di alcune indiscrezioni di stampa che lo davano in corsa per lasindaco a Milano in quota centrodestra ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa