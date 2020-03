Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno studiando dettagliatamente il provvedimento dello Scudo del Golden Power sotto la regia di Palazzo Chigi siamo pronti ad agire per difendere gli assetti industriali aziendali del nostro paese senza precludersi tela gare vinte dal PC strategici lo dice il premier Giuseppe Conte nell’intervista Famiglia Cristiana in edicola domani intanto il Principe Carlo nel Regno Unito 72 anni erede al trono britannico della Regina Elisabetta è positivo al test del coronavirus prenoto Buckingham Palace era in isolamento di Scozia da alcuni giorni il Parlamento britannico si prepara a chiudere una settimana prima del previsto per la pausa di Pasqua la pausa non ti scatterà dopo l’ok leggi di emergenza sul coronavirus con prerogative cessionaria governo è più poteri alle forze dell’ordine sullo sfondo della pandemia la Spagna ea 3430 4 morti piùprova scritta in Iran sono più di 2000 morti il presidente rouhani annuncia 15 giorni di limitazioni alla libera circolazione andiamo negli Stati Uniti intesa fra democratici e repubblicani su un pacchetto da 2 miliardi di dollari a sostegno dell’economia per far fronte all’emergenza coronavirus degli Stati Uniti contati il volano e si sono registrati 173 morti in 24 ore bilancio peggiore dall’inizio dell’epidemia Madonna Trump è ottimista stiamo già cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel e ipotizza di riaprire tutto entro Pasqua ultima notizia di chiusura torniamo in Italia tornate a casa non si esce Questa la voce registrata sindaco di Messina arriverà dai droni che saranno utilizzati nella città dello stretto per controllare per richiamare i cittadini che non rispettano diretti da lui arriva dallo stesso Cateno De Luca ad una ad una aggiungi il primo cittadino in Puglia balle di fieno per bloccare gli accessi al paese dove non si registrano casi di contagio è l’iniziativa del sindaco di Monteleone Giovanni Campese polemiche sui social Cagliari per manifesti choc voluti dal sindaco Paolo truzzusapevo che sarei stato attaccato replica mai una campagna per far riflettere è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa