romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il picco dei contagi in Italia potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere la luce arriva da Ranieri guerra direttore vicario della NS rallentamento delle velocità di crescita È un fattore estremamente positivo in Alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva secondo MS questa settimana i primi giorni della prossima sera non decisivi perché c’erano i momenti in cui ti provvedimenti del governo di 15-20 giorni dovrebbero trovare il petto per quanto riguarda i tassi di mortalità Ci aspettiamo di vedermi cadere con alcuni giorni di ritardo e Dopo l’appello di ieri del premier Giuseppe Conte perché non si chiuda al ministro dello sviluppo economico fatto ha convocato una conferenza con le associazioni di categoria dei distributori di carburanti la nostra è una lotta per rimanere aperti non per chiudere non c’è nessuno sciopero ma per un mese nessuno Sia ascoltato dopo il pressing dei rappresentantiil governo dei sindacati sulla chiusura delle attività produttive e non essenziali si cerca L’intesa ed atteso nuovo elenco punti da 400 a €3000,29 gruppi di regole e limitazioni anche contando che il governo può adottare fino la fine dell’emergenza provvedimenti da rinnovare in media per Mede perché le regioni potremmo anche inasprire ma tu non gli ambiti di loro competenza con il nuovo decreto anche coronavirus il governo Da copertura normativa tutti i divieti introdotti i decreti e delimita il campo d’azione dei propri e dei governatori facendo Salve le ordinanze locali per altri 10 giorni Chi è stato il terzo giorno con una pressione dell’incremento dei malati che sono adesso 54.000 qua ci sono state Siete già 43 vittime in un solo giorno che portano ad un totale di 6820 morti ultime notizie in chiusura Il governo tedesco ritiene che si stia mettendo in piedi già una considerevole serie di misure per contrastare gli effetti economici decorrono virus così Il portavoce della cancelliera Merkel risponde sulla posizione tedesca rispetto agli eurobond montebellino ritiene che il Messia possa essere uno strumento utile con le regole in vigore intantomeccanismo di stabilità il presidente dell’eurogruppo sostegno messo Sara usato pericotti collegati all’epidemia sanitari ed economici nel lungo periodo che gli stati dovranno assicurare un percorso sostenibile propongo di Lupari dettagli tecnici entro la prossima settimana Chi è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa