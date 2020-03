Ultime Notizie Roma del 25-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno per il 4 consecutivo il numero degli attuali positivi da coronavirus sei in calo sono 3491 ieri erano 3312 diminuisce anche il numero dei morti Ma è ancora molto alto 683 in un giorno Ieri è stato i743 sono morte in tutto 7503 persone una cifra realmente alta vigoriti aumentano dato confortante in un giorno bella 1036 Natale 9362 dall’inizio dell’epidemia in totale dei contagiati tra attuali positivi morti guariti è di 70 4386 stiamo per arrivare alla cifra tutta la cena ed è stato il numero due della protezione civile a restituire la fotografia della situazione in Italia dopo che Angelo Borrelli aveva lasciato in mattinata la sede del dipartimento perché febbricitante In un primo momento eracomunicata la sospensione del quotidiano appuntamento ma poi che deciso Comunque per il punto giornaliero al fine di garantire una continua è puntuale informazione rispetto all’emergenza coronavirus forelli accusato sintomi febbrili per un senso di responsabilità e precauzione ha deciso di rientrare presso il proprio domicilio da dove Continua a lavorare a seguire con attenzione e tradizione di questa grande emergenza ha detto il vice capo del Dipartimento della Protezione Civile sottolineando che tutto il dipartimento Continua la sua attività il picco dei contagi in Italia potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere la luce arriva da Ranieri guerra dire l’allentamento delle velocità di crescita È un fattore estremamente positivo in Alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva secondo MS questa settimana i primi giorni della prossima decisivi perché saranno i momenti in cui i provvedimenti del governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare il petto per quanto riguarda i tassi di mortalità ti aspettiamo di vederli cadere con alcuni giorni di ritardo e dopo laieri del premier Giuseppe Conte perché non si chiuda al ministro dello sviluppo economico patuanelli ha convocato una conferenza con le associazioni di categoria dei distributori di carburanti la nostra è una lotta per rimanere aperti non perché non c’è nessuno sciopero ma per un mese Nessuno ti ha ascoltato dopo il pressing dei rappresentanti dei Lavoratori Taverna dei sindacati sulla chiusura delle attività produttive e non essenziali ricerca d’Intesa ed atteso nuovo elenco da 400 a €3000,29 gruppi di regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà lottare fino alla fine dell’emergenza provvedimenti da rinnovare il mese per mese e che le regioni potranno anche inasprire ma sono negli ambiti di loro con il nuovo decreto anti coronavirus un telefono da copertura normativa tutti i divieti introdotti finora con i decreti e delimita il campo d’azione è proprio dei governatori facendo Salve le ordinanze locali per altri 10 giorni che ha dettato il testo con una pressione dell’incremento dei malati che sono adesso 54.000 qua Ci sono stati 743 vittime in un solo giorno che portano ad un totale di 6820 no è tutto grazie per averci seguito le museprossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa