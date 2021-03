Ultime Notizie Roma del 25-03-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio tuxford supportare Le strutture vaccinali sono state inviate da figliolo in Molise Basilicata mentre in tutto il paese 8 milioni e mezzo di persone hanno ricevuto la prima dose oltre due milioni 700mila anche richiamo altra bene ha presentato il Data SAP trimoni inboard americano i dati aggiornati sul suo vaccino anti covid efficace al 76% nel resto della malattia asintomatica e al 100% nel prevenire l’infezione grave e dopo il del Policlinico San Martino di Genova nuovo Cluster di covid spedaliere legato è un operatore sanitario non vaccinato si è verificato a Lavagna dove si sono registrati in 9 pazienti positivi lo annunciato il Presidente della Regione Giovanni precisando che un altro Club riguarda un RSA di Tiglieto in provincia di Genova dove Due operatori che lavorano all’interno della struttura hanno provocato il contagio di tre pazienti etàsoffiata partita da Bruxelles a far scattare il sospetto che nello stabilimento astrazeneca degli anni ci fossero delle dosi di vaccino tenute segrete ho mandato Inas e abbiamo scoperto due Lotti in eccesso Ha detto Mario Draghi l’ispezione nello stabilimento della catalent di ragni in provincia di Frosinone ha fatto uscire allo scoperto 29 milioni di dosi astrazeneca delle quali l’Unione Europea non era a conoscenza la casa farmaceutica ha fatto sapere che 13 milioni di dosi saranno incluse nel programma per i paesi a basso reddito gli altri 16 milioni sono per l’Europa in attesa di via libera della Commissione Europea ha adottato una revisione del meccanismo per l’autorizzazione all’esportazione di aggiungendo la reciprocità e la proporzionalità le domande saranno valutate caso per caso ma L’obiettivo è che le richieste di Export non costituiscono una minaccia per l’approvvigionamento dei 27 paesi dell’Unione Europea subito questa decisione è arrivato l’accordo ancora da definire nei dettagli con la Gran Bretagna parliamo ora di scuola linea Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFdomande per l’aggiornamento anche nuovi inserimenti nelle graduatorie d’istituto di terza fascia ho neanche il cellulare ha cominciato a scegliere alcune riserve rispetto ad alcune segnalazioni i diritti Lesi in particolar modo ci abbia dato l’adesione con i legali In convenzione per farsi riconoscere il titolo di licenza media di scuola media come titolo di accesso valido per poter presentare la domanda è evidente che il sistema non lo consente neanche il decreto Ma è una parte del decreto che Si contesta E per quale ragione perché nel gli ultimi due anni sono stati assunti più di 12000 collaboratori scolastici che hanno lavorato negli ultimi 10 anni dopo la sequenza contrattuale Che prevedeva diploma scuola media Eppure hanno lavorato con titolo di licenza media per 10 anni delle nostre scuole sono stati assunti in errori quindi riteniamo che questa norma deve essere anche disapplicatatitolo di licenza media possa presentare la domanda la domanda dovrà fare cartaceo a maggior ragione chi Quest’anno sta per conseguire il diploma Ho ancora sta per conseguire il titolo diploma triennale professionalizzante e ti dicono di qualifica e quindi tutte queste categorie ad avviso del ufficio legale Diani possono presentare la domanda cartacea che mette a disposizione sindacato è direttamente puoi chiedere al giudice di ammissione prima con riserva e poi per sciogliere la riserva nel merito per inserirsi a pieno titolo in questa graduatoria per poter svolgere il profilo di collaboratore scolastico è tutto buon proseguimento di ascolto

