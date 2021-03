Ultime Notizie Roma del 25-03-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno la fine della settimana saranno 88 milioni le dosi anti-covid e distribuite nei lui e grazie alla strategia di Bruxelles di queste 62 milioni già inoculate poi non 18,2 milioni di europei hanno ricevuto le due iniezioni pari a 4,1 % del totale sono 77 milioni le dosi esportate dall’ue dallo scorso primo dicembre fa le quali 31 milioni consegnate in 54 Paesi nel quadro del piano con queste le cifre presentate dalla presidente della commissione von der leyen apertura del vertice dei leader dei 27 le posizioni dei diversi paesi sulla ridistribuzione delle dosi sono ancora il nodo della definizione della storia per la ridistribuzione la commissione minaccia di ricorrere alle vie legali contro astrazeneca se non sa si irrita era soddisfatta del rispetto del contratto la Germania avrebbe la possibilitàse lo sputnik può fare parte della strategia Europea il vertice potrebbe decidere di portare avanti con urgenza il piano del covid pasta per tornare a viaggiare Quando le condizioni lo permetteranno e le regioni per una risposta Netta e forte sui vaccini manderemo un documento molto chiaro al governo dove sottolineamo le criticità che ci sono state ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Aggiungendo che non si può fare carica sulle regioni che sono le uniche che sono andati avanti tutti diversi membri del CDA di aria Spa Buona cena annuncia Stiamo costruendo con la Protezione Civile un documento condiviso governo-regioni per organizzare i punti vaccinali arrivo in Molise Basilicata sport per le vaccinazioni nei luoghi più isolati il governatore Ligure Toti auspicati rende obbligatorio il vaccino per chi lavora negli ospedali la procura di Aosta apre un fascicolo per fatti non costituenti notizia di reato per l’applicazione del Piano vaccinale nella regione ultime notizie chiusura navigazione nel canale di Suez e temporaneamente sospesa fino a quando il gargo non sarà dimesso in grado di navigare l’incidente martedìriporta contenere alto con il suo carico come un palazzo di 15-20 piani si è Arenato per una tempesta di sabbia che ha ridotto la visibilità nei confronti dell’autore del canale Ho già perso 100 milioni di dollari meno 150 alle navi in attesa 71 a diretta a nord e 79 a sud è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa