Ultime Notizie Roma del 25-03-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio la commissione minaccia di ricorrere alle vie legali contro astrazeneca che avrebbe consegnato solo 18 milioni di dosi all’Unione Europea sera impegnata consegnarne 120 milioni nel primo trimestre cifra poi tutta 30 milioni L’Unione Europea ha ricevuto impegni per 360 milioni di vaccini nel secondo trimestre da pfizer biontech moderna e Johnson & Johnson alla fine della settimana saranno 88 milioni le dosi anti-covid e distribuite nell’Unione Europea grazie alla strategia di Bruxelles 62 milioni già inoculate oltre 18 milioni di europei che hanno ricevuto due iniezioni sono il 4 e 1% del totale si muovono le regioni sul fronte vaccini per sottolineare le criticità che ci sono state in un documento rivolto al governonon si può fare scaricabarile sulle regioni dice il presidente del Friuli Venezia Giulia fedriga Tutti dimessi i membri del CDA di aria Spa la controllata della Regione Lombardia Stiamo costruendo con la Protezione Civile un documento condiviso per organizzare i punti vaccinali dice Bonaccini in Molise Basilicata Task Force per le vaccinazioni nei luoghi per il governatore Ligure Toti auspica che si renda obbligatorio il vaccino per chi lavora negli ospedali la procura di Aosta apre un fascicolo per fatti non costituenti notizia di reato per l’applicazione del Piano nella regione il ministro speranza annuncia che ieri sono state somministrate oltre 230 mila dosi un dato in crescita e preme per accelerare per completare la vaccinazione degli avrò 80 e dei soggetti più fragili sul fronte economico arriva il bollettino della BCE nel breve termine c’è ancora incertezza ma la campagna vaccinale è il graduale allentamento delle restrizioni sosterranno le hadi un solido recupero dell’economia nel 2021 in Italia spread in calo con arrivo di draghi e lo shock the lockdown paragonabile alla media Europea Intanto i sindacati filt CGIL Fit Cisl uiltrasporti e faisa-cisal e nonché UGL Fna confermano uno sciopero nazionale di 24 ore per domani di tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale in una nota denunciano che nonostante il contratto collettivo di lavoro si è scaduto nel 2017 e controparti continuano a praticare tattiche dilatorie ea nulla sono serviti i tentativi messi in atto dal film Per scongiurare lo sciopero Cambiamo argomento è scomparso all’età di 79 anni il regista francese Bertrand tavernier aveva diretto il film come colpo di spugna una domenica in campagna che la festa cominci è la vita e niente altro premiato molte volte con i Cesar gli Oscar francesi è bel premio alla miglior regia al Festival di Cannes del 84 Xdomenica in campagna nel 2015 alla mostra di Venezia ricevette il Leone d’Oro alla carriera è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa