Ultime Notizie Roma del 25-03-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 25 marzo microfono Giuliano Ferrigno chiederà spiegazioni sul presunto coinvolgimento di Hunter biden il figlio del presidente degli Stati Uniti Nei laboratori in Ucraina dove si produrrebbero armi biologiche non sottolineato il portavoce del Cremlino Pet Shop nel corso di un punto stampa certo Chiederemo spiegazione non solo noi sapete che anche la Tina ha già chiesto spiegazioni e questo programma Cerrito trasparente al mondo naturalmente questa sera di interesse per molti ha detto il portavoce del Cremlino citato dai media russi Mosca mi spinge Inoltre ogni accusa di violazione delle convenzioni internazionali dopo che le autorità ucraine hanno accusato i russi di avere utilizzato bombe al fosforo la Russia non ha violato le convenzioni internazionali ha affermato Il portavoce presto che ha detto ai giornalisti di rivolgersi al Ministero della Difesa per tutti i dettagli e Sarebbero circa 300 le vittime del Raid aereo Russo sferrato lo scorso XVIteatro di mariupol 300 persone che ci sarebbero ancora tutte le materie lo denuncio su telegram di consiglio comunale citando testimoni oculari che sarebbero sopravvissuti al bombardamento il tema delle notizie relative alla città è stata affrontata Roma dell’ambasciatore Russo sergej razzo sulla situazione ma non vuole nelle altre città ucraine sarebbe opportuno sentire le tue parti e non solo la propaganda Ucraina ha detto raso incontrando La Stampa Davanti al Tribunale di Roma a proposito delle denunce di crimini di guerra commessi nelle città assediata dalle porte rosse non è un argomento che restano in crescita l’indice RT e incidenza in Italia segno di una ripresa della curva epidemica Secondo i dati del monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità l’incidente Adesso è alto 148 casi ogni 100.000 abitanti in aumento anche le reti medio calcolato sui casi sintomatici pari a 1,12 il periodo di 15 months un valore superiore sopra togli epidemica è la prima volta che torna sopra l’uno dal 21 gennaio scorso Tuttavia il tasso di occupazione nelle terapie Intensive e al 4,5% di relazionedal 24 Marzo rispetto al 4,8% del 17 marzo il tasso di occupazione in aritmetica livello nazionale invece sale al 13,9% rispetto al 12,9 sempre rilevazioni al 17 questa settimana 11 regioni si collocano sopra la soglia di allerta del 15% per l’occupazione delle parti di area medica Abruzzo Basilicata Calabria Lazio Marche Molise Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria nessuna regione o provincia autonoma supera invece la soglia di allerta del 10% per l’occupazione delle rianimazioni è tutto grazie per averci seguito venne usato tornano alla prossima edizione

