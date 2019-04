Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in Corso in Russia il primo incontro tra il presidente nordcoreano Kim jong-un edile presidente russo Putin al via con una stretta di mano tra i due ablativo stock Mosca sostiene apprezza gli sforzi del leader nordcoreano per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti ha esordito il presidente russo la visita di Kim in Russia può anche aiutare nel trovare una soluzione alla questione coreana aggiunto Putin la crisi Libica mille presidente Trump ha indicato in una telefonata la scorsa settimana al generale Clark negli Stati Uniti sostenevano il suo assalto a Tripoli per deporre il governo sostenuto dall’onu riporta l’agenzia di stampa americana Bloomberg ieri l’accusasostegno è arrivata dal premier libico Sunrise alla Francia e migranti irregolari in Italia sono 90 mila rende noto Salvini nel contratto aveva detto 500.000 fa notare il MoVimento 5 Stelle oggi 25 Aprile si celebra il 74esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo il nostro secondo Risorgimento definisce Mattarella il capo dello Stato di questa mattina una corona d’alloro l’altare della patria e poi andrò a Vittorio Veneto non è solo la festa dei comunisti mi aspetto rispetto a fermare Salvini il Ministro dell’Interno tra oggi e domani in visita in Sicilia sport calcio la Lazio la prima finalista di Coppa Italia e biancazzurri hanno battuto 1 a 0 il Milan a San Siro nella semifinale di ritorno dopo il pareggio 0-0 dell’andata decide un gol di Correa nella ripresa in finale la Lazio affronterà la vincente di Atalanta Fiorentina l’altrofinale in programma stasera è tutto dalla redazione buona giornata

