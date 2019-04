Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio 25 Aprile si celebra il 74esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo il nostro secondo Risorgimento l’ho definito il capo dello Stato Sergio Mattarella che questa mattina depone una corona d’alloro all’altare della Patria poi andrà a Vittorio Veneto non è solo la festa dei comunisti mi aspetto rispetto ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che questo oggi e domani sarà in visita in Sicilia a Vladivostok in Russia sulla Costa Pacifica a in corso al primo incontro tra il presidente coreano Kim jong-un ed il presidente russo Putin ha iniziato con una stretta di mano tra i due Mosca sostiene e apprezza gli sforzi del leader nordcoreano per cercare di migliorare i rapportigli Stati Uniti ha esordito il presidente russo la visita di Kim in Russia potrei anche aiutare nel trovare una soluzione alla questione coreana aggiunto Putin sulla crisi Libica invece il presidente statunitense Donald Trump avrebbe indicato in una telefonata la scorsa settimana al generale libico haftar che gli Stati Uniti sostengono salto a Tripoli per deporre governo sostenuto dall’onu riporta l’agenzia di stampa americana Bloomberg ieri l’accusa di sostegno a fare arrivata dal premier libico Sunrise alla Francia I migranti irregolari sono €90000 ed è nato Salvini nel contratto aveva detto 500.000 fa notare il MoVimento 5 Stelle è in Francia è previsto per oggi l’atteso annuncio delle riforme sociali da parte del presidente Macron rinviato per l’incendio di notre-dame ieri la società edile che montava l’impalcatura attorno alla Guglia della cattedrale ha messo davanti agli inquirenti che alcuni dei suoi operaifumavano nel cantiere escludendo però alcun legame con il robot è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

