Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Apri l’ Luigi in studio il 25 aprile non è solo il giorno della liberazione è il nostro secondo Risorgimento lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella nel giorno del 74esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo le porta la corona d’alloro all’altare della Patria il Presidente della Repubblica se diretta Vittorio Veneto non è solo la festa dei comunisti mi aspetto rispetto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che questo oggi sarà in visita in Sicilia a Vladivostok sulla Costa Pacifica della Russia in corso il primo incontro tra il presidente nordcoreano Kim jong-un edile presidente russo Putin è iniziato con una stretta di mano Mosca ha forti del leader nordcoreano per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti e secondo Putinquesto incontro sarà utile anche per trovare una soluzione alla questione Corea intanto nel governo il caso si riscuote l’alleanza tra lega 5 stelle con il carro blindato Sottosegretario mentre i pentastellati continuano a chiederne le dimissioni il premier Conte afferma che sarà lui a prendere la decisione finale dopo averlo incontrato nei prossimi giorni Un governo del cambiamento deve mettere in panchina qualcuno indagato per gravi motivi dice il vicepremier Di Maio né io né il premier siamo giudici Confidiamo nella risponde Salvini premier Conte che quest’oggi sarà in Cina ed incontrerà il presidente del premier league la cena si avvia presentare una messa a punto della nuova via della seta seconda forum di Pechino in programma da quest’oggi fino a sabato congregazione da oltre 150 paesi replicando le critiche di poca trasparenzatracina si dice aperta ai suggerimenti costruttivi di tutti il Sottosegretario di Stato americano è intervenuto invece sugli attentati in Sri Lanka ogni indicazione porta a pensare che gli attacchi sono stati come minimo ispirati dall’isis dice Pompeo i servizi di intelligence inglesi sarebbero stati avvertiti dai colleghi indiani anche poche ore prima del secondo l’ultimo bilancio hanno causato 359 morti Sporting chiusura a calcio in Coppa Italia Lazio è la prima finalista della competizione ieri sera Bianco ce l’abbiamo eliminato il Milan battendolo 10 a San Siro nella semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell’andata questa sera l’altra semifinale in programma il ritorno tra Atalanta e Fiorentina è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa