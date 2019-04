Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio è durato 2 ore l’incontro tra il presidente nordcoreano Kim jong-un ed il presidente russo Vladimir Putin ablativo stock sulla Costa Pacifica della Russia Mosca sostiene apprezza gli sforzi del leader nordcoreano per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti ha detto Putin affermando che la visita di questo oggi potrai aiutare a trovare una soluzione alla questione coreana i membri della delegazione non hanno preso parte all’incontro che è arrivato a 2 mesi di distanza dal Summit vietnamita tramite il dittatore nordcoreano bianche Washington non hanno trovato un compromesso tra denuclearizzazione e allentamento delle sanzioni internazionali e celebrazioni per il 25 aprile festaLiberazione il capo dello Stato ha deposto una corona di alloro all’altare della Patria dando il via alle celebrazioni ufficiali assieme al premier Conte alla ministra della Difesa Elisabetta trenta e Alle alte cariche dello stato Mattarella se poi recato a Vittorio Veneto mentre il premier Conte ha raggiunto il sacrario delle Fosse Ardeatine con la ministra trenta è la sindaca di Roma Virginia raggi a Roma manifestazione antifascista Mentre a Milano corteo nel pomeriggio a commemorazione della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo il 25 aprile Ha detto il capo dello Stato è il nostro secondo Risorgimento i ministri di Maio costa buona fede Grillo invece sono ad Assisi questo pomeriggio dopo la celebrazione a Santa Maria degli Angeli visiteranno al convento alle 16:30 sulla crisi Libica il presidente Donald Trump avrebbe indicato in una telefonata la scorsa settimana al generale libico haftar che gli Stati Uniti sostenevano il suoTripoli per deporre il governo sostenuto dall’onu riporta l’agenzia di stampa americana Bloomberg ieri l’accusa di sostegno da stare arrivata dal premier libico Sunrise alla Francia Intanto io 36.000 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni lo scrive L’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari precisando che l’onore di partner umanitari stanno seguendo la vicenda delle persone ferite a seguito delle violenze subite il 23 aprile scorso nel centro di detenzione di Benji che ospita circa 890 rifugiati e migranti agenzia ONU per i rifugiati in Libia ha trasferito insieme al Organizzazione Internazionale per le migrazioni dal centro di Castore Bengasi 325 migranti e rifugiati Ora fuori pericolo è al sicuro dopo essere rimasti intrappolati negli scontri per giorni asporto in chiusura a calcio Coppa Italia è la Lazio la prima finalista della competenzaquest’anno che attende la vincente tra Atalanta e Fiorentina la semifinale di ritorno si giocherà questa sera è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa