Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovare l’ascolto dalla redazione della Luigi in studio in apertura Le celebrazioni per il 25 aprile giorno della liberazione dell’Italia dal nazifascismo mi sono state aperte questa mattina dalla deposizione di una corona d’alloro all’altare della Patria da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella accompagnato dal premier Giuseppe Conte della ministra della Difesa Elisabetta trenta e dalle alte cariche dello stato poi il premier Conte si è recato al sacrario Fosse Ardeatine con la ministra trenta la sindaca di Roma Virginia raggi mentre il capo dello Stato Mattarella è andato a Vittorio Veneto nel pomeriggio i ministri di Maio costa Bonafede Grillo saranno ad Assisi e dopo le celebrazioni a Santa Maria degli Angeli visiteranno la basilica di San Francesco alle 16:30nel pomeriggio corteo tradizionale da Porta Venezia a Piazza Duomo per le commemorazioni della Liberazione mentre a Roma la manifestazione antifascista da Largo Benedetto Bompiani a Piazzale Ostiense non è solo la festa dei comunisti mi aspetto rispetto ha detto Matteo Salvini alla festa della Liberazione è il nostro secondo Risorgimento ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella questa Oggi si è tenuto l’incontro tra leader nordcoreano Kim jong-un e del presidente russo Vladimir Putin ablativo stock sulla Costa Pacifica della Russia Mosca sostiene di apprezza gli sforzi del leader nordcoreano per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti e ritiene che l’incontro di oggi sia utile a trovare una soluzione alla questione coreana i membri della delegazione non hanno preso parte all’incontro che si sono poi ritrovati nel bilaterale ampliato successivo il vertice Trump Putin è Kim arriva due mesi dopo il Summitvideo tra trans ed il dittatore nordcoreano in cui Pyongyang a Washington nel nulla hanno trovato un compromesso tra denuclearizzazione e allentamento delle sanzioni internazionali nel governo il caso Siri ha scosso l’alleanza la lega blinda al suo Sottosegretario trasporti mentre i 5 Stelle e continuano a chiederne le dimissioni il premier Conte afferma che sarà lui a prendere la decisione finale dopo averlo incontrato nei prossimi giorni né io né il premier siamo giudici Confidiamo nella giustizia è stata la risposta di Salvini per Di Maio un governo del cambiamento deve mettere in panchina qualcuno indagato per gravi motivi ha detto il leader pentastellato intanto la Cina oggi si avvia presentare una messa a punto della nuova via della seta nel secondo forum di Pechino in programma da oggi a sabato con delegazione da oltre 150 paesi per l’Italia sarà presente il premier Conte che vedrà anche il presidente che sei sempre in piedi il premier league Replayle critiche di poca trasparenza e la Cina si dice aperta e suggerimenti costruttivi di tutti e tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

