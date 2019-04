Ultime Notizie Roma del 25-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con informazione che da Luigi in studio il 25 aprile 74esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo quest’anno è il nostro secondo Risorgimento Ha detto il capo dello Stato Mattarella che ha deposto una corona d’alloro all’altare della Patria Roma presente anche il premier conte con il Ministro della Difesa Elisabetta trenta il governatore del Lazio Nicola Zingaretti il sindaco di Roma Virginia raggi ai vertici di forze armate e polizia il capo dello Stato è andato poi a Vittorio Veneto ed il premier ha deposto una corona di fiori nel sacrario delle Fosse Ardeatine in omaggio alle Vittime della strage nazista con lui sindaco di Roma Virginia raggi su Facebook interviene Luigi Di Maio secondo il quale è incredibile discutere anche il 25 aprile che è una giornata di festa e le feste si celebranopoi lo faccia come vuole ha detto il leader pentastellato a Vladivostok E invece la vincerà l’incontro tra leader nordcoreano Kim jong-un ed il presidente russo Vladimir Putin sostiene ed apprezzo gli sforzi del leader nordcoreano per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti la visita di Kim in Russia potrà anche aiutare a trovare una soluzione alla coreana ha detto Putin è una parte del vertice si è svolta a porte chiuse Cambiamo argomento salta la fusione tra Deutsche Bank e commerzbank lo hanno annunciato ufficialmente istituti tedeschi dopo che in mattinata se erano già diffuse le indiscrezioni sul fatto che le trattative fossero ormai giunte ad un binario morto Dopo un’attenta analisi il consiglio di gestione di Deutsche Bank ha concluso che una combinazione con convert banca e non avrebbe creato sufficienti benefici per compensare i rischi di esecuzione addizionali i costi di ristrutturazione e requisiti di capitalea una integrazione di tali dimensioni hanno fatto sapere dalla Deutsche Bank sono 8 gli ultrà laziali identificati per aver preso parte al blitz neofascista di ieri vicino a Piazza Loreto a Milano denunciati dalla Digos per manifestazione fascista e che a breve saranno iscritti nell’inchiesta del capo del Pool antiterrorismo Alberto Nobili un numero destinato a crescere anche perché già ieri i sospettati erano 22 indagine ti racconto anche di altri episodi di violenza come la rissa con un morto prima di Inter Napoli del 26 dicembre inquirenti stanno valutando anche l’ipotesi di associazione per delinquere per indagare sulle bande di ultra aperta inchiesta per manifestazione fascista è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa